Maroc: Coupe du Trône - Qualification dans la douleur du Raja et de la RSB

Le Raja de Casablanca s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football, en s'imposant sur la pelouse du Raja de Béni Mellal par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire: 3-3, prolongations: 3-3), dimanche en huitième de finale. Les Verts on scoré lors du temps réglementaire par le biais de Hamid Aheddad, auteur d'un doublé (29è pen, 58è) et Jawad Herkass (90), alors que les buts des Mellalis ont été inscrits par Khalid Ait Ourkhane (35è, pen), Mouad Goullouss (46è) et Achraf Rharib (57è, pen).

Dans l'autre match, la Renaissance de Berkane (RSB) a battu le Difaâ El Jadida (DHJ) par 4 tirs au but à 2, dimanche soir au stade El Abdi d'El Jadida. Après un nul blanc à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes ont eu recours à la séance des tirs au but pour se départager, un exercice qui a tourné à la faveur des Berkanis. La RSB a terminé la rencontre à dix après l'expulsion du gardien Amine El Ouaad en première période. Le Raja et la RSB rejoignent ainsi au tour des quarts de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2020-2021, le Wydad de Casablanca, le FUS de Rabat, le Maghreb de Fès, l'Union Touarga, le Youssoufia de Berrechid et l'Association Mansouria, unique rep