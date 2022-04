Mali: Quel avenir pour l'engagement militaire allemand?

analyse

Deux mois après l'annonce du retrait de Barkhane et de la task-force européenne Takuba, l'Allemagne s'interroge à son tour sur son engagement futur au Mali. Pour tenter d'y voir plus clair, Berlin a envoyé coup sur coup deux ministres dans le pays. Après Christine Lambrecht, la ministre de la défense, le week-end dernier, c'est au tour de Annalena Baerbock de se rendre à Bamako. La cheffe de la diplomatie allemande est arrivée sur place ce mardi 12 avril 2022.

La ministre allemande a un programme chargé. Elle doit s'entretenir en principe demain avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta et son ministre des affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Avant cela, elle a prévu de rencontrer des représentants de la Minusma, la mission onusienne, et de la mission de formation de l'Union européenne au Mali, l'EUTM. Ces deux missions comptent dans leurs rangs respectivement 1 170 et 328 soldats allemands.

Ces militaires peuvent-ils poursuivre leur mission dans le pays ? C'est pour tenter de répondre à cette question que la cheffe de la diplomatie allemande est au Mali. Elle veut " se faire une idée précise de la situation politique et sécuritaire ", explique son entourage alors que les relations n'ont cessé de se dégrader entre la junte malienne et les Européens.

" Le gouvernement de Bamako a perdu la confiance de la communauté internationale au cours des derniers mois, notamment en retardant la transition démocratique et en intensifiant la coopération militaire avec Moscou ", déclarait la ministre avant son arrivée dans le pays. Après le départ de Barkhane et de Takuba et alors que les accusations d'exactions contre l'armée malienne se multiplient, l'avenir des soldats de la Bundeswher se pose. Les députés allemands devront trancher la question fin mai. Mais le gouvernement allemand a lui déjà fait part de son scepticisme quant à leur maintien sur place.

Fin des missions de formation de l'UE

Et ce n'est sans doute pas le fruit du hasard si quelques heures avant l'arrivée à Bamako de la ministre des Affaires étrangères allemande, l'Union européenne a annoncé qu'elle stoppait ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale malienne.

Le principal problème posé à l'UE, pour Josep Borrel le Haut Représentant pour les Affaires étrangères, est la présence de mercenaires du groupe russe Wagner, venus au Mali à l'appel de la junte, et la collaboration d'unités de l'armée malienne formées par l'UE à leurs activités. Fama et supplétifs russes sont notamment accusés de très graves exactions fin mars à Moura dans le centre du pays.

Les évènements nous y forcent. Malheureusement, il n'y a pas de garanties suffisantes de la part des autorités de transition sur la non-interférence des fameuses compagnies Wagner qui commencent à devenir responsables des tristes évènements qui ont fait des dizaines de morts au Mali récemment. Mais nous continuons à vouloir rester au Mali. On va continuer à faire du conseil dans la formation des lois de la guerre. Les soldats aussi ont besoin de savoir quelles sont les lois de la guerre parce que la guerre aussi a des lois.

Josep Borrel, haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères