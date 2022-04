Sénégal: Ballon d'or - Sadio Mané parmi les 5 favoris, selon L'Équipe

Face à Karim Benzema, qui réalise une saison étincelante avec le Real Madrid et les Bleus, qui sont les candidats les plus sérieux au Ballon d'Or 2022 ?

Kevin De Bruyne (40 matches, 15 buts, 12 passes), l'atout finesse. À 30 ans, le milieu de terrain offensif de la Belgique semble en pleine possession de ses moyens. Il est un rouage indispensable au jeu collectif et fluide de Manchester City cette saison, et il sait se montrer adroit dans les trente derniers mètres, à l'image de ses récents buts contre Manchester United, Liverpool ou l'Atlético de Madrid. En ligne de mire : un nouveau titre de champion d'Angleterre et une deuxième finale de Ligue des champions d'affilée.

Robert Lewandowski (47 matches, 52 buts, 8 passes), l'atout adresse 16e en 2016, 9e en 2017, 8e en 2019, 2e en 2021... L'attaquant polonais n'en finit plus de grimper au classement du Ballon d'Or et fera office de candidat naturel pour cette nouvelle édition. Il est qualifié avec la Pologne pour la prochaine Coupe du monde, toujours en en lice en Ligue des champions et proche d'un huitième titre personnel d'affilée en Bundesliga. Petit détail : il continue d'empiler les buts. Il en est à 46 en club et 6 en sélection cette saison...

Sadio Mané (53 matches, 22 buts, 4 passes), l'atout palmarès. Contrairement à son compère de Liverpool - l'Égyptien Mohamed Salah -, Sadio Mané peut jouer la carte " palmarès " cette année puisqu'il a remporté en février la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal. Il a aussi participé, toujours face aux Pharaons, à la qualification pour la prochaine Coupe du monde. Le percutant ailier est également en course pour un titre en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup, après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue.

Kylian Mbappé (45 matches, 40 buts, 27 passes), l'atout jeunesse. Regardez bien les concurrents du Parisien : tous sont trentenaires. Si l'attaquant des Bleus intègre le cénacle des meilleurs joueurs du monde, c'est peut-être parce qu'il est déjà arrivé, à 23 ans, à maturité. Oui, le PSG est déjà éliminé de la Ligue des champions. Mais que serait le club de la capitale sans lui cette saison ? Sa vitesse, sa capacité d'élimination et son efficacité en ont fait un joueur incontournable en club et avec les Bleus. Pour ne rien gâcher, Mbappé fait aussi croquer les copains. Il est actuellement le meilleur passeur de la Ligue 1 (14 offrandes).