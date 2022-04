Cote d'Ivoire: Comité national olympique - Pourquoi le collectif mise sur Bamba Cheick Daniel

C'est un secret de polichinelle. Bamba Cheick Daniel, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) brigue le fauteuil de président du Comité national olympique. Après avoir tout donné pour hisser le taekwondo ivoirien au sommet, l'ancien ministre de l'Administration territoriale, le préfet hors grade veut implémenter ce qu'il a réussi au taekwondo au Cno. " Ma candidature est placée sous le signe du partage. Nous avons permis au taekwondo qui était considéré comme une discipline mineure d'avoir une médaille d'or et deux médailles de bronze aux jeux olympiques du Cio. Ce partage, je le veux avec mes pairs présidents de fédérations sportives pour que les acquis soient fructifiés, pour que nous allions de plus en plus vers les sommets ", confie celui que le Président de la République de Côte d'Ivoire a bien voulu nommer par décret président du conseil d'administration du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara. " Le président Bamba Cheick Daniel est notre champion.

Il n'est plus à présenter. Dans la vie professionnelle, tout comme dans le monde du sport, Bamba Cheick a laissé des traces et c'est cela un homme de valeur. Nous sommes heureux qu'il ait accepté de se porter candidat pour venir laisser des traces au Cno, comme cela se voit ailleurs. En tout cas, nous avons un programme bien ficelé que nous allons détailler au moment venu ", estime François Xavier Akondé, porte-parole de la liste " Réinventer l'olympisme ivoirien ", par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de pentathlon moderne. C'est qu'en 12 ans, Bamba Cheick a révolutionné le taekwondo en Côte d'Ivoire.

Dès son premier mandat à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, il a imposé une véritable administration au siège de l'institution. Une gestion moderne, transparente qui a valu à la Fitkd d'être élue meilleure fédération nationale. Naturellement, les résultats ont suivi. Et par son entregent et son leadership, Bamba Cheick Daniel a imposé la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde, avec des athlètes comme Cheick Cissé Sallah juniors, Ruth Gbagbi et autres qui tutoient désormais les sommets. Cerise sur le gâteau, Bamba Cheick part et laisse le taekwondo ivoirien dans un siège 5 étoiles. Un palais du taekwondo inauguré par le Chef de l'Etat en personne et qui abrite le siège de la Fitkd. Mais pour Bamba Cheick Daniel, sa candidature se veut " un creuset de convergence d'idées de chaque président de fédération pour bâtir un projet olympique raisonnable, crédible pour que la Côte d'Ivoire, dans sa diplomatie, puisse utiliser le sport comme fanion", a-t-il expliqué le jour où il a annoncé sa candidature à la presse.p. bagnini