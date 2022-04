Algérie: Foot - Les sélectionneurs des jeunes catégories présentent leurs bilans

Alger — Les entraîneurs des sélections nationales de football des jeunes catégories (U17, U18, U20 et U23) ont présenté à la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), leurs bilans de travail effectué durant le mois de mars dernier au niveau de ses sélections, engagées sur plusieurs fronts, a indiqué un communiqué de l'instance fédérale sur son site officiel.

Les bilans portent sur les stages et différents matchs disputés dans le cadre d'un calendrier établi au préalable par les concernés, et ponctué par une évaluation sur le rendement et les objectifs fixés.

Dans son rapport, le sélectionneur national des U17, Arezki Rammane, revient sur la première expérience internationale de son équipe qui a pris part du 12 au 23 mars 2022 au Tournoi UNAF U17 d'Alger auquel ont participé toutes les sélections nord-africaines, ce qui a généré une bonne base de travail en permettant à l'EN U17 de se frotter à des homologues rodés à cette compétition.

Néanmoins, l'objectif sur lequel sont focalisés les U17 reste la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie qu'accueillera l'Algérie entre le 8 et le 30 avril 2023.

Pour sa part, la sélection nationale U18 a profité de la date FIFA du mois de mars pour effectuer deux stages, l'un à Alger du 16 au 21 mars 2022, et le second en Espagne du 22 au 30 mars. Le sélectionneur national de l'équipe, Mourad Slatni, a utilisé 23 joueurs dont 9 évoluant à l'étranger. En terre ibérique, l'EN U18 a disputé et gagné un match amical face aux U18 de Valence (2-1), après avoir raté un premier match amical face aux U18 de Villarreal pour cause d'arrivée tardive en Espagne.

Le travail de la sélection des U18 s'inscrit dans la préparation des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 (25 juin-6 juillet), une compétition où elle sera engagée aux côtés d'au moins 12 pays.

Le choix de la catégorie des U18 s'inscrit dans la stratégie de la DTN, en prévision des échéances à moyen terme (2025) où cette sélection est appelée à prendre part à plusieurs compétitions, comme les Jeux sportives Islamiques, en Turquie 2022, et les Jeux Arabes de la Jeunesse, en Egypte 2022 également.

Les sélections nationales des U20 et U23 ont disputé deux matchs amicaux face à leurs homologues de Mauritanie, sur invitation de la FFRIM. Le bilan de cette sortie à Nouakchott a fait ressortir "beaucoup de satisfaction", permettant à la sélection nationale U20, drivée par le sélectionneur Mohamed Lacette, de renforcer ses certitudes et de chercher la cohésion lors des prochains rendez-vous notamment après les résultats obtenus: un match nul (1-1) et un succès (2-0).

Le prochain regroupement des U20, appelés à participer au du tournoi UNAF de la même catégorie (15-20 octobre 2022), est programmé du 14 au 17 mai prochain.

Pour la sélection des U23, emmenés par leur nouveau sélectionneur Noureddine Ould Ali, le tournoi international de Nouakchott, a été l'occasion pour le coach de noter "les forces et faiblesses de l'équipe dans la perspective de travailler à consolider les acquis et à corriger les insuffisances, lors des prochains regroupements".

Dans leur premier match, les Olympiques se sont inclinés face aux espoirs mauritaniens (1-0), malgré une domination totale, avant de se contenter nul (0-0) lors de la seconde rencontre malgré un arbitrage contestable.

Les U23 préparent le tournoi UNAF U23, prévu du 1er au 12 juin 2022 en Egypte et les Jeux Islamiques du 9 au 18 août 2022 en Turquie.