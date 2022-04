Congo-Kinshasa: Pour maximiser ses recettes /- La SOCODA renforce les capacités de ses agents recenseurs

Unique société ayant le monopole en matière de gestion des droits d'auteur en République Démocratique du Congo, la SOCODA COOP-CA met le cap sur la réforme de ses services et le renforcement de capacités de ses agents en vue d'améliorer sa politique de recouvrement auprès des assujettis. C'est dans cette optique que la Direction générale de cette coopérative des artistes a organisé, du 25 au 29 mars 2022, en son siège à Kinshasa, un séminaire de formation à l'attention des agents sur l'identification et le recensement des assujettis, dans la capitale.

Selon Michel AGU, Directeur Général de la Société congolaise des droits d'auteurs et des Droits Voisins (SOCODA), cette formation vise à renforcer la capacité de son personnel du terrain. L'idéal est de les outiller en connaissances nécessaires afin de permettre à l'entreprise de reconstituer et actualiser son répertoire des assujettis.

Conscient des objectifs qui lui ont été assignés par le Conseil d'administration, le Directeur général inscrit cette session dans le cadre de sa nouvelle politique. Il faut noter que la formation s'est subdivisée en trois modules dont la présentation et organisation administrative de la SOCODA, Aspects techniques de la perception des redevances des droits d'auteur et des droits voisins et interprétation des instruments juridiques de la SOCODA.

Se servant des expertises maisons, cette tâche a été confiée à Jean Tshiamwene Beya (Chef du personnel), Joe Mondonga (Directeur technique coopération et formation) et Bienvenu Bakuli (Directeur juridique) qui ont échangé dans un climat bon enfant pour faire comprendre aux apprenants les contours de leur mission. Parlant de la dite mission, il faut signaler qu'il est prévu une cérémonie de clôture qui sera ponctuée par la remise des certificats aux participants donnant ainsi le go à ces derniers d'aller inspecter dans 10 premières communes de la ville de Kinshasa.

"Cette formation va se poursuivre dans les prochains jours dans toutes les provinces de la RD-Congo. Nous avons commencé d'abord avec cet échantillon pour aller recenser les assujettis de 10 communes de la ville de Kinshasa. Ensuite, ils seront sur les 14 restantes. Le souci pour nous au niveau de la Direction générale est de maximiser les recettes. Dans toutes les sociétés comme la SOCODA, la maximisation des recettes dépend de la qualité du répertoire. Par cette formation, nous voulons doter la SOCODA d'un nouveau répertoire viable des assujettis qui lui permettra de revoir ses recettes à la hausse. Cette opération se fera à Kinshasa avant tout en deux phases : premièrement, 10 communes seront concernées et après 14 autres communes suivront après la formation", a déclaré Michel Agu.

Aux agents recenseurs, le DG de la SOCODA a insisté sur la discipline, la régularité et la courtoisie dans l'exercice de ses taches.

Créée par l'Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011, la SOCODA est le seul et l'unique organisme national de gestion collective dont la mission fondamentale lui assignée par ses statuts et son règlement général consiste à percevoir et à répartir les droits des créateurs des œuvres de l'esprit protégées par la loi sur l'ensemble du territoire national.