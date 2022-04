Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'UERDL adhère à la vision de Justin Wemambolo à travers la fondation "BEBE ONANGELO"

Quelques jours après sa sortie officielle, la Fondation BEBE ONA NGELO, chère à Justin Wemambolo séduit déjà les esprits avertis. Déjà, l'on constate un foisonnement d'adhésion, des personnes et associations en son sein. Parmi cette multitude, l'on note l'UERL, Union des étudiants ressortissants de Lodja, vivant à Kinshasa. Le jeudi 7 mars 2022, ces jeunes universitaires de plusieurs alma mater de la capitale congolaise ont publiquement témoigné leur adhésion à la vision du surnommé BEBE ONA NGELO, à travers sa fondation qui porte le même nom. Cette cérémonie a eu lieu au siège social de ladite fondation, situé sur l'avenue Croix Rouge, dans la commune de Kinshasa.

Non seulement pour raison de sa nature qui se discorde de toutes aliénations politiciennes, mais aussi et surtout pour ses ambitions et solutions qu'elle apporte dans la société. Telles sont, en gros, les raisons de l'adhésion de l'Union des étudiants ressortissants de Lodja. Conduite par le président Maurice Ndjudi, cette délégation a non seulement intégré la fondation mais, elle a également promis son soutien indéfectible. "Nous sommes jeunes, avenir de toute une nation. C'est avec joie que nous avons intégré la fondation... et nous promettons tout notre soutien. Nous avons beau chercher ces genres d'initiatives qui sont, de nos jours, rares", a indiqué Maurice Ndjudi au nom de l'UERL.

A son tour, Justin Wemambolo, initiateur et président de la Fondation BEBE ONA NGELO a tenu à féliciter ces jeunes étudiants, du choix opté, les rappelant que l'adhésion officielle se fait par l'achat des cartes de membres. L'initiateur de F.B.O.N a ensuite fait savoir les motivations qui l'ont amené à la création de la présente fondation. Pour lui, la misère, le chômage, l'analphabétisme des jeunes etc. en sont les raisons phares.

Il a tenu par cette aubaine à préciser que : " la fondation est apolitique et n'est pas communautaire. Elle est à audience nationale et internationale. Tout le monde a les mêmes privilèges. "La fondation est à tendance sociale et caritative. Elle n'est pas politique et est au niveau national, et donc tout le monde a les mêmes privilèges. Pas questions d'accointances communautaires, de tribalisme... ", a-t-il attiré l'attention.