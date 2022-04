Sénégal: Le pouvoir drague les jeunes avec "Jokko Ak Macky" en perspective des Législatives

Le président de la République, Macky Sall, a initié en perspective des prochaines législatives du 31 juillet prochain, un nouveau concept de " dialogue direct et sans filtre" par visioconférence avec les jeunes des différentes localités du Sénégal. Dénommé " Jokko Ak Macky ", ce cadre a déjà permis au chef de l'Etat de partager et d'échanger avec des jeunes de Pikine, Keur Massar, Arrondissement du Plateau et de la région de Kolda.

" Jokko Ak Macky " ! C'est la nouvelle trouvaille du président de la République. Initié quelques jours après la débâcle enregistrée par la coalition majoritaire au pouvoir lors des dernières élections locales du 23 janvier, ce nouveau concept s'inscrit selon le Big (bureau d'information gouvernementale) dans un style novateur du Président Macky Sall de communier avec les jeunes des différentes localités, de dialoguer directement et sans filtre avec eux. Il faut dire que ce concept, lancé le samedi 05 mars 2022 dernier, à Pikine semble être une stratégie du pouvoir en place pour combler le vide laissé par des tournées économiques à l'intérieur du pays que le chef de l'Etat avait l'habitude de faire à la veille de chaque élection.

Regroupés à l'Arène nationale, des jeunes du département de Pikine ont ainsi pu échanger directement par visioconférence avec le chef de l'Etat et président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, depuis son domicile privé à Mermoz. Et de cet entretien de près de quatre heures de tours d'horloge, on peut retenir l'engagement du chef de l'Etat de doter Pikine d'un "plan spécial de développement" articulé autour de la modernisation du marché Syndicat, l'aménagement du Technopole tout en préservant le cadre écologique et la biodiversité.

Après les jeunes de Pikine, le chef de l'Etat s'est entretenu également suivant le même format avec ceux du nouveau département de Keur Massar, le jeudi 10 mars dernier. Lors de ce face-à-face virtuel, le chef de l'Etat s'est engagé à doter ce cadet des départements du Sénégal d'un "Programme spécial d'Aménagement et de Développement ". Pour la troisième série de " Jokko Ak Macky ", le chef de l'Etat a choisi des jeunes de l'Arrondissement du Plateau (département de Dakar) pour échanger avec eux toujours en mode visioconférence sur les problèmes de la jeunesse dans la capitale.

Lors de cette rencontre élargie aux maires des communes de Dakar-Plateau et de la Medina (proches du pouvoir), le chef de l'Etat a réaffirmé " son ambition de poursuivre et d'amplifier, en liaison avec les collectivités territoriales (ville de Dakar et les communes du département), les investissements pour la modernisation et le développement durable de la Capitale ". A la suite des jeunes de l'Arrondissement du Plateau, le chef de l'Etat s'est entretenu le vendredi 9 avril dernier, avec les jeunes de la région de Kolda. D'ailleurs, c'est lors de cette rencontre que le chef de l'Etat, interpellé sur la réticence de certains fonctionnaires de l'administration publique, notamment des professionnels de santé à rejoindre leur poste dans cette région après leur affection, a demandé au ministre de la Santé de " licencier immédiatement toute personne recrutée pour aller servir dans les régions et qui refuse de s'y astreindre".