Congo-Kinshasa: Programme de développement de 145 territoires/Sud Kivu - Olive Mudekereza apporte sa pierre à l'édifice dans le secteur énergétique

En appui à l'initiative du gouvernement Congolais, celle de développer le pays à partir de la base, Olive Mudekereza, député national élu du territoire de Walungu apporte sa contribution dans le désenclavement des entités territoriales, conformément à la vision du Président de la République. Cet élu du peuple dévoile une microcentrale électrique de 100KVA, œuvre réalisée sur fonds personnels et qui sera opérationnelle, l'a-t-il confirmé, d'ici le mois de juin 2022, et qui pourra aider environ 4000 personnes.

C'est depuis l'année 2019 que le député Olive Mudekereza a introduit la proposition de loi relative au développement de la RD.Congo à partir des entités territoriales. Ce projet aujourd'hui devenu réel reste, selon lui, la seule stratégie sûre, sur laquelle l'on ne peut compter pour désenclaver le pays.

D'une simple parole à l'action, ce député national a franchi le rubican de l'inaction. Déjà, dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Walungu son fief, une centrale électronique est en cours de construction pour servir la population de cette partie du pays. Cette œuvre personnelle de ce représentant de la population alimentera au moins 3 groupements du territoire de Walungu, avec une couverture d'environ 4000 personnes.

"Ça va alimenter au moins 3 groupements. Il s'agit du groupement de Luhala, d'Ikoma et de Walungu même. C'est environ deux à quatre mille personnes qui seront servies ", a-t-il précisé.

Initiateur dudit projet, il précise toutefois qu'il avait proposé le projet de développement de 145 territoires depuis 2019, une année après son électorat. "J'ai réactualisé ce projet en 2020 et 2021, et j'avais mis même des chiffres pour que ce pays se développe, parce qu'on ne décrète pas un développement, on travaille pour développer... et donc je suis parmi les plus heureux de voir que le Chef de l'Etat a pu dans sa vision, maintenir ce projet et accepter que cela se fasse.

En outre, Olive Mudekereza a tenu à préciser que le financement de cet ouvrage est personnel. " Je gardais 50 pourcentages de mes émoluments pour cette œuvre... ", A-t-il indiqué.

L'appui du Gouvernement

Cet élu a indiqué de même qu'il a fourni quelques propositions au gouvernement en ce qui concerne le développement de 145 territoires. " J'ai proposé l'implication des comités locaux de développement notamment les administrateurs des territoires, les Chefs de chefferies, la société civile, ... pour la réussite totale du projet. Cette centrale est montée sur place. Le gouvernement devrait prendre des décisions de commencer, dans le secteur de l'énergie, à réaliser des centrales électrique à partir de 2000 dollars pour une centrale une microcentrale avec une valeur de 200 mille pour 100 KVA ", fait savoir.

En gros, Olive Mudekereza est plus que jamais motivé à aller au bout de son projet.