Congo-Kinshasa: Au tournant !

A quelques jours de l'an un de la gestion de la respublica par le gouvernement Sama Lukonde, l'équation parait à la fois complexe et difficile à résoudre par les warriors dans la quasi-totalité de secteurs de la vie nationale.

Autant pour Félix Tshisekedi, Président de la République, qui, contrairement à quiconque, devra rendre compte aux congolais qui l'attendent au tournant. Car, sur terrain, les conditions de vie se délabrent davantage.

Le pouvoir d'achat continue à battre de l'aile. Au fur et à mesure que jour et nuit se succèdent, problèmes et défis se coagulent et engendrent le spectre d'un échec pour l'actuel régime. Terrible ! D'ailleurs, face à la situation actuelle caractérisée par la "supposée" pénurie de carburant à la pompe, une simple analyse plus ou moins objective suffit pour dénicher la tendance que tentent de s'arroger les autorités du pays pour justifier leurs couacs. Deux ans plus tôt, c'était le Front Commun pour le Congo (FCC) l'incarnation du freinage.

La pandémie à Coronavirus était aussi emballée, quelques temps après, dans le même lot. Maintenant, tout a pour agent causal le conflit russo-ukrainien... La source de tous les maux. Y compris la flambée des prix de biens de première nécessité. Tout en reconnaissant le fait que la Russie et l'Ukraine paralysent les pays du monde, il y avait, cependant, mieux à faire pour les autorités qui, par patriotisme, auraient pu, par exemple, revoir leur train de vie, comme c'est le cas au Sénégal. Ce qui n'est malheureusement pas le cas.

On constate, par ailleurs, que plusieurs secteurs et projets initiés sont restés dans l'inertie totale. L'accessoire rivalise d'ardeur avec les urgences. Pendant que le Programme de développement à la base de 145 territoires bat de l'aile pour prendre corps, des passeports diplomatiques volent la vedette.

Gims, Dadju, Koffi Olomide et, même, Jean-Claude Van Damme sont tous servis. Cependant, faut-il encore rappeler, le site devant abriter le mémorial du héros national, Patrice Emery Lumumba, à la Place Echangeur de Limete, n'a que la première pierre posée lors du lancement des travaux par Sama Lukonde, Premier ministre.

Depuis, plus rien. Qui bloque ? La question mérite, néanmoins, d'être posée, quand il faut se souvenir que Congo Airways, l'unique compagnie nationale, reste à la merci de la faillite avec l'unique avion qui lui reste. Concrètement, il y a de quoi se demander sur le social des congolais. Le peuple attend toujours. Même les élections...