Congo-Kinshasa: RDC - Me Alain Makengo désigné Ambassadeur des anciens joueurs de football

Les anciens joueurs de la RDC, Santos Muntubile, Shabani Nonda et tant d'autres, n'ont pas passé par quatre chemins pour désigner leur représentant, un vrai connaisseur des textes sportifs et lois du pays, pour présenter et défendre leurs intérêts. Ils ont jeté leur dévolu sur la personne de Me Alain Makengo Kikandu dit "Baggio" qui, désormais, devient ambassadeur de ces anciennes gloire à la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

Le président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme (LISPED), a été désigné à l'issue d'une réunion d'urgence qui s'est tenue, le dimanche 10 avril, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Ils étaient nombreux ces anciens Léopards de la RDC à prendre part à cette réunion. Outre Muntubile Santos et Shabani Nonda, il y avait aussi la présence d'autres grosses figures comme Kidumu le capitaine des années 70, Lobilo Boba, Apataki Kifu, le major Gladys Bokese, Hugues Bedi Benza, Matumona Zola Roum, Serge Lofo Bongeli pour ne citer ceux-là. Ils se sont réunis en urgence avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir : la désignation du représentant des associations des anciens joueurs de la RDC, ou mieux l'ambassadeur.

Après débats et délibérations, la majorité a porté son choix sur la personne de Me Alain Makengo, un choix d'une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Me Alain Makengo, faut-il rappeler, c'est quelqu'un qui a excellé dans la lutte et la défense des intérêts des sportifs congolais. Il est considéré comme le père de ces anciens footballeurs, suivant l'évolution de chacun dans son retranchement. Avec la Lisped, une structure d'appui et d'accompagnement du sport congolais qu'il gère depuis plusieurs années, Alain Makengo n'a jamais cessé de prôner le fair-play, et combattre le racisme dans le sport.

"Ils m'ont rendu l'ascenseur... "

Réagissant à chaud après cette désignation, Me Alain Makengo dit avoir un sentiment de reconnaissance. Les icones du football congolais, lui ont rendu l'ascenseur pour tout ce qu'il est en train de faire jusque-là, pour l'intérêt du sport en général et le football, en particulier. Par où va-t-il commencer ? Me Alain Makengo dit qu'il se battra jusqu'à la dernière énergie pour qu'un ancien Léopard ne soit pas abandonné à son triste sort à la fin de sa carrière. Les anciennes gloires sous le drapeau ont droit de mener une vie calme et paisible après des beaux et loyaux services rendus à la nation.

Pour y arriver, Alain Makengo compte sur les efforts et le soutien de tout le monde : "c'est un travail collectif qui sera fait pour le bonheur de notre football, et non des individus. Car, les hommes passent, mais les Institutions restent", a-t-il réagi.

C'est à ce titre qu'il va, d'ores et déjà, représenter ces anciens footballeurs à l'atelier résidentiel de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), qui se tiendra du 12 au 14 avril, à Kinshasa. C'est un atelier de revisitassions et adoption de nouveaux statuts de l'organe faitier du football congolais.