Guinée: Labé_Que deux patients Covid-19 en traitement dans les CTEPI

Pour la semaine du 2 au 10 avril 2022, la direction régionale de la santé de Labé a testé 60 personnes pour l'ensemble des préfectures de sa juridiction soit 3 à Koubia, 17 à Labé, 04 à Lelouma, 21 à Mali et 15 Tougué. Dans ce total, seules 04 personnes ont été testées positives et directement prises en charge dans les centres de Labé et de Koubia à raison de deux patients par centre.

Kassié Fangamou, le directeur régional de la santé en appelle à la compréhension des citoyens pour la prise du vaccin anticovid et le respect des gestes barrières. En outre, la première personnalité du secteur local de la santé a rappelé que pour la tranche 12-17 ans, 179 personnes ont été vaccinées à Koubia et 07 à Labé. Pour les majeurs 18 ans et plus respectivement 87 et 24 personnes ont pris la première dose dans les deux préfectures sus- citées et08 ont pris la dose de rappel. Pour la complétude des statistiques depuis l'éclosion de la pandémie de covid 19,1450 personnes ont été restées positives, 1271 en sont sorties guéries, 59 décès communautaires ont été enregistrées. À l'heure qu'il fait, 7 patients sont isolés dans la région