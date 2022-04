Congo-Kinshasa: 7 avril - Journée mondiale de la Santé/La RDC s'articule autour de la Couverture Santé Universelle

Le monde entier célèbre le 7 avril de chaque année la Journée Mondiale de la Santé. Pour l'édition de cette année 2022, le thème retenu au niveau international est "Notre planète, notre santé ". A cette occasion, le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani s'est adressée à la nation, afin de signifier l'importance de cette journée. L'autorité politico-sanitaire a indiqué qu'au niveau de la RDC, le thème retenu est : "notre planète, notre santé vers la Couverture Santé Universelle". Car, celle-ci est l'une des priorités du programme du gouvernement de la République sous le leadership du Chef de l'Etat qui ne ménage aucun effort pour que la CSU soit une réalité.

Pour Dr Mbungani, cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains face à l'augmentation de pathologies telles que le cancer, l'asthme et les cardiopathies, et de la planète polluée ainsi que pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être.

En RDC comme dans la région africaine, les effets directs sur les principaux déterminants de la santé, les changements climatiques affectent la qualité de l'air et de l'eau, tout comme la sécurité alimentaire, ainsi que l'habitat et les établissements humains. Les répercussions sont évidentes en termes de charge due aux cardiopathies et aux affections pulmonaires, aux accidents vasculaires cérébraux et aux cancers, pour ne citer que ces exemples. En effet, les statistiques révèlent que les maladies non transmissibles représentent une proportion croissante de la charge de morbidité.

C'est ainsi que lors de la Conférence sur le Changement Climatique (COP26) tenue à Glasgow en novembre 2021, le Président de la République et l'Initiative pour les Forêts de l'Afrique Centrale (CAFI) ont signé un accord de renouvellement de partenariat.

Ce nouveau partenariat conclu entre la RDC et CAFI comprend 8 piliers dont celui relatif à la démographie. L'importance attachée à ce pilier est fondée sur le fait qu'une démographie galopante et non maitrisée est un facteur majeur de la déforestation accélérée, la pollution du milieu de vie et le changement de l'environnement. " Il est capital et urgent de préserver nos forêts contre les cultures sur brulis, le déboisement pour la production du charbon de bois et l'exploitation exagérée des grumes de bois pour exportation ".

Au regard de l'importance que revêt l'homme en tant que moteur de la déforestation dont les effets d'entrainement sont directement perceptibles sur notre planète, il est urgent de développer des technologies d'énergie non polluante et n'affectant pas trop l'environnement et la santé des populations.

Pour le ministre Mbungani, il est impérieux de sauvegarder la santé de l'homme en mettant en place divers mécanismes de protection de la santé. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais est en train de mettre en œuvre la CSU.

La CSU, souligne-t-il, vise à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services de santé préventifs, curatifs, promotionnels et de réadaptation dont elle a besoin sans discrimination d'ordre social, économique, financier ou culturel. " Chacun doit jouir de la possibilité de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ", a martelé le patron de la Santé en RDC.

Dans cette dynamique, le ministre de la Santé appelle les partenaires nationaux, internationaux ainsi que les communautés à travailler mains dans la main avec le gouvernement afin de garantir la prestation continue des services de santé essentiels pendant les événements extrêmes futurs, tout en endiguant l'incidence croissante des maladies liées à l'environnement et à des modes de vie impropres à la santé. " Un bon environnement garanti la bonne santé de tout un chacun ", a-t-il conclu.