Congo-Kinshasa: Level up by Makutano - La troisième édition se tiendra à Bruxelles

L'événement d'affaires, prévu pour le 21 mai dans la capitale belge, est une invitation au retour lancée aux entrepreneurs de la diaspora congolaise en Europe, indiquent les organisateurs.

L'édition de Bruxelles de " Level up by Makutano " sera placée sur le thème " Comment préparer et réussir son retour ou son investissement en RDC ?" Question à laquelle devraient répondre deux cents participants, entrepreneurs et investisseurs actuels et futurs de tous secteurs d'activités provenant de Belgique, France, Angleterre, Luxembourg et de toute la zone Union européenne.

Les objectifs sont d'identifier et réunir à Bruxelles les actuels et futurs entrepreneurs et investisseurs intéressés par la République démocratique du Congo (RDC) ; partager les meilleures pratiques et les informations utiles pour réussir un retour ou investissement en RDC ; décrypter les arcanes administratives, financières, commerciales et la fiscalité de la RDC ainsi qu'élargir le réseau de la diaspora afin de conforter l'installation et le développement de leurs entreprises en RDC, en rencontrant les institutionnels et les CEO locaux.

Parmi les activités prévues lors de l'événement figurent notamment des coins ateliers axés sur les assurances et la santé, les investissements, les technologies, l'agrobusiness et la mode. " Level up est une journée "Business booster" destinée à amorcer un cercle vertueux liant les décideurs d'aujourd'hui et de demain, d'ici et d'ailleurs, bref, tous ceux et toutes celles qui croient dans l'avenir de la RDC et du continent ", explique la fondatrice du réseau Makutano, Nicole Sulu.

Opter pour un autre futur, faire le choix de se donner une expérience de vie nouvelle, dans un pays en pleine mutation, mais aussi co-construire un meilleur avenir pour la RDC en lui apportant un peu de " jus de cerveau " et d'expérience innovante seront au coeur de cette journée de matchmaking, expliquent les organisateurs. Les deux premières éditions de Level up by Makutano, axées sur l'entrepreneuriat des femmes, ont eu lieu à Kinshasa les 22 et 23 octobre 2021 et à Dallas, aux Etats-Unis, le 13 novembre 2021.

Le réseau d'affaires Makutano a été créé, il y a sept ans, par Nicole Sulu, pour faire se rencontrer les décideurs des secteurs public et privé, parler business en confiance et ainsi, accélérer le développement du pays. " Dans ce cadre, être proactif, mutualiser les expériences, construire des partenariats techniques et financiers n'a jamais été aussi possible qu'aujourd'hui. Je suis également convaincue que créer de la richesse passe par le développement des PME-PMI congolaises, par le soutien aux jeunes entrepreneurs en général et aux femmes en particulier, et par le retour des forces vives de la diaspora ", a dit l'entrepreneure.