Afrique Centrale: Le toast du président Paul Kagame au banquet d'État à Brazzaville, le 11 avril 2022

Bonsoir.

Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation à visiter votre pays, ce beau pays, et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité congolais qui m'ont été réservés ainsi qu'à toute ma délégation.

Je suis heureux d'être de retour à Brazzaville et j'ai hâte de vous rendre visite à Oyo demain.

Plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de m'adresser aux deux chambres du Parlement, où j'ai parlé de nos liens étroits, en tant que pays et en tant que peuple.

Au fil des années, nous avons bâti des bases solides, et les multiples accords bilatéraux que nous allons signer, entre autres, témoignent des liens fructueux entre le Rwanda et le Congo.

Demain, nous aurons l'occasion de renforcer encore davantage ce partenariat dans toute une série de secteurs et de continuer à grandir ensemble en tant que nations sœurs.

Au milieu de la pandémie de covid-9 et d'autres crises mondiales, les pays africains ne peuvent pas se permettre de faire les choses seuls. Et c'est dans ce contexte, monsieur le président, que nous apprécions tant l'amitié entre les peuples congolais et rwandais et j'apprécie notre relation avec vous, monsieur le président.

Nous avons ce qu'il faut pour relever les défis communs, en unissant nos forces pour faire en sorte que nous continuions à faire progresser nos pays plus rapidement vers le progrès et le succès.

Avant de vous demander de me permettre de porter un toast, permettez-moi de vous remercier, une fois de plus, monsieur le président, mon frère, pour les paroles aimables et la générosité dans toute cette histoire de nos relations, et merci pour votre propre contribution au développement de notre continent et les luttes qui ont eu lieu avant cela. La lutte continue, comme on dit, il y a de nombreux défis à relever. Je voulais vraiment vous remercier très sincèrement pour votre contribution et sur cette base, nous avons construit une amitié et un partenariat très forts.

Puis-je maintenant vous demander à tous de porter un toast, de vous lever ; à l'amitié, à la bonne santé et à la prospérité des deux peuples des deux pays du continent, et à l'avenir radieux auquel nous aspirons tous.