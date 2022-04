Afrique Centrale: Le toast du président Denis Sassou N'Guesso au banquet d'État, Brazzaville, le 11 avril 2022

document

Monsieur le président de la République du Rwanda, mon cher frère Paul Kagamé

Permettez-moi tout d'abord de dire ma joie et mon bonheur de vous recevoir pour votre visite d'Etat en terre congolaise.

A vous-même monsieur le président, et à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne, je vous adresse les salutations fraternelles du peuple congolais.

A travers vous, la Nation rwandaise est à l'honneur en ce jour. L'excellence des relations entre nos deux Etats, relations qui se sont consolidées et diversifiées au fil du temps, ne pourrait être mieux symbolisée.

Le peuple rwandais a entamé, il y a quatre jours, la commémoration du génocide commis contre les Tutsis en 1994, sous le thème du souvenir, de l'unité et du renouveau. C'est l'occasion pour nous de vous traduire, une fois de plus, toute notre compassion, ainsi que celle du peuple congolais, pour cette tragédie.

Monsieur le président,

Vous avez mené à bien l'œuvre de réconciliation et d'unification des filles et fils du Rwanda. Vous avez posé des actes majeurs qui fondent aujourd'hui la grandeur de votre pays, ainsi que la résilience de l'économie rwandaise.

C'est vous dire le grand intérêt qui suscitent les actions que vous menez avec succès depuis plusieurs années avant d'éradiquer la pauvreté et d'accélérer le développement du Rwanda.

Votre visite intervient, comme vous le savez, à un moment décisif dans les relations entre nos deux pays, portées par un nouvel élan, mais qui n'échappe malheureusement pas aux contraintes de l'environnement international actuel. Mais tout sera mis en œuvre pour faire de l'axe Brazzaville-Kigali un maillon essentiel de la construction communautaire régionale et un modèle de coopération intra-africaine.

Monsieur le président, vous êtes un grand ami du Congo, un grand africain. C'est le lieu de vous rendre hommage pour votre extraordinaire engagement en faveur de la paix sur le continent, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique, et pour la restauration de la paix et la sécurité en République centrafricaine.

Cet hommage s'adresse également à un grand réformateur de notre organisation continentale. Votre détermination et la rigueur de votre démarche ont permis à l'Union africaine de devenir une organisation moderne, porteuse des ambitions de notre continent sur la scène internationale.

Je me réjouis du raffermissement des liens qui unissent nos deux pays et de l'élargissement du champ de nos relations d'amitié et de coopération.

C'est avec confiance en l'avenir que je vous invite à lever vos verres pour porter un toast à la santé et au bonheur du président Paul Kagamé, ainsi qu'à l'amitié et la fraternité des peuples rwandais et congolais.

Je vous remercie.