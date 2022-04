Afrique: L'ASEA redit son ambition de bâtir un marché unique africain de l'électricité

Dakar — L'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (ASEA), par la voix de son président, Didier Abel Tella, a réaffirmé mardi à Dakar, son ambition d'œuvrer à la mise en place d'un marché unique africain de l'électricité. Une telle volonté a de nouveau été exprimée mardi dans la capitale sénégalaise lors de la cérémonie de lancement du 20e congrès de l'association. Les travaux dudit congrès sont prévus en juillet au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICADD).

Il s'agit pour les sociétés africaines d'électricité de jouer un rôle mobilisateur d'actions prioritaires afin de faire émerger à l'horizon 2030-2050 un marché africain de l'électricité, a expliqué Didier Abel Tella. "Les actions futures tiendront compte du lancement du principe du marché unique africain de l'électricité qui placera l'ASEA dans un rôle de mobilisateur et de mise en œuvre d'actions prioritaires pour l'avènement de ce marché unique à l'horizon 2030-2035", a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que l'intégration régionale des pôles de l'association allait permettre de favoriser le plus grand marché unique de l'électricité du monde avec plus de 2 milliards de consommateurs à l'horizon 2050. Le Sénégal par le biais de sa Société nationale d'électricité (Senelec) va organiser pour la troisième fois le congrès de l'ASEA, une association créée en 1970, et présentée comme la première du genre sur le continent africain. L'ASEA vise notamment à favoriser l'intégration du secteur énergétique africaine à travers l'échange d'expériences pour rendre l'électricité d'Afrique abordable pour tous les peuples d'Afrique.

De 1970 à 2012, cette institution était connue sous le nom de l'Union des producteurs transporteurs et distributeurs d'énergie électrique en Afrique (UPDE). Ce changement de nom s'est opéré en 2012, suite à la mise en œuvre d'un plan d'actions stratégiques visant à rendre l'association plus pertinente et d'apporter de la valeur ajoute à ses membres, a rappelé son président. La création du réseau africain de centres d'excellence en électricité financés par la BAD et l'AFD et des sociétés d'électricité à hauteur de 25 millions d'euros figurent parmi les actions phares de l'association, selon Didier Abel Tella.