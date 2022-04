Afrique: Sadio Mané dans le quinté des prétendants au Ballon d'or (média)

Dakar — L'attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané, champion d'Afrique 2021, fait partie des cinq favoris pour le Ballon d'or France Football, édition 2022, révèle le quotidien sportif français L'Equipe dans son édition de ce mardi.

Mané peut jouer la carte palmarès avec la CAN, estime le quotidien spécialisé.

Il cite le leader technique des Lions aux côtés des Français Karim Benzema (Real, Espagne) et Kylian Mbappé (PSG, France), du Belge Kevin De Bruyne (Manchester City, Angleterre) et du Polonais Robert Lewandowski (Bayern, Allemagne).

Il rappelle au passage que Mané a aussi contribué contre les Pharaons de Mohamed Salah, à la qualification de son pays pour la Coupe du monde 2022.

Le média français ajoute que "le percutant ailier est également en course pour un titre en Premier league, en Ligue des champions et en FA Cup après avoir remporté la Coupe de la Ligue".

Le meilleur classement de Sadio Mané au Ballon d'or est la 4-ème place en 2019, l'année où il a été sacré meilleur footballeur africain.

Selon L'Equipe, l'attaquant du Real Madrid Benzema, auteur de triplés en Ligue des champions contre le PSG et Chelsea et en course pour le titre de meilleur buteur de la Liga, est le grandissime favori pour cette prestigieuse récompense.

A 34 ans, l'attaquant français est crédité d'une grande saison avec son club qui occupe la première place de la Liga.

Contrairement aux années précédentes, le Ballon d'or 2022 sera décerné en septembre-octobre et portera sur la saison débutée un an plus tôt.

Ainsi, la Ligue des champions dont la finale est prévue en juin pèsera d'un poids certain sur le classement.

A l'exception de Mbappé, tous les quatre autres prétendants sont en course pour la LDC.