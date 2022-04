Kenya: Jeune ingénieure chimiste, elle encadre 1 000 étudiants

Le programme de tutorat Michelle Boit aide garçons et filles à exceller dans le domaine des STIM.

Née dans les années 80 à Tulwet, un petit village du comté de Uasin Gishu, dans le nord-ouest du Kenya, les parents de Michelle Boit l'ont encouragée à exceller à l'école et à donner le meilleur d'elle-même.

Son père était professeur d'ingénierie biochimique à l'université Moi et sa mère était administratrice dans la même université.

À l'école, les mathématiques et les sciences étaient pour Michelle une véritable promenade de santé. Elle était toujours la première de sa classe et, dès le départ, elle savait qu'elle s'orienterait vers les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

C'est au lycée que sa passion pour les sciences s'est concrétisée, et elle a décidé qu'elle voulait être ingénieur. Cependant, lorsqu'elle a passé ses examens de fin d'études secondaires, elle a obtenu principalement des notes "B" dans ses matières scientifiques. Les cours d'ingénierie étaient l'apanage des élèves qui avaient de bonnes notes.

"Même si j'étais bonne en sciences, j'ai obtenu des notes "B" et je n'ai pas atteint le seuil requis pour poursuivre des études d'ingénierie chimique au Kenya, alors j'ai pris des cours de comptabilité. Mais au fond de moi, la comptabilité ne me passionnait pas. Mon père l'a remarqué et a décidé de m'emmener aux États-Unis pour poursuivre mon rêve", raconte Michelle.

Elle a ensuite rejoint la Texas Tech University pour étudier le génie chimique, où elle a obtenu un diplôme de première classe.

Le virus du mentorat

C'est pendant son séjour au Texas que l'idée du mentorat est née. Elle a commencé par visiter les écoles de son quartier, comme la Roberts Elementary School, la Overton Elementary School et la Slaton Middle School à Lubbock, au Texas, et à encourager les élèves à travailler dur.

Plus tard, Michelle a postulé pour un stage dans la société de pétrole et de gaz British Petroleum (BP) à Amarillo, au Texas, aux États-Unis. Trois mentors lui ont été assignés, qui lui ont fait découvrir l'industrie d'ingénierie pétrolière. Plus tard, ils lui ont offert un emploi et elle y a travaillé pendant sept ans dans diverses unités commerciales et différents domaines. Elle a travaillé à Amarillo au Texas, à Wamsutter dans le Wyoming et à Farmington au Nouveau-Mexique.

Pendant qu'elle y travaillait, Michelle a continué à visiter des universités comme la Texas Tech University, l'Université du Texas et la Texas A & M University, encourageant les étudiants à étudier le génie pétrolier.

En 2012, le Kenya a trouvé du pétrole dans la partie nord du pays, le Turkana. Deux ans plus tard, forte d'une solide expérience en ingénierie pétrolière, Michelle s'est vu offrir un poste d'ingénieur pétrolier au sein de la société d'exploration Tullow Oil.

"Je voulais faire partie de l'équipe pilote participant à la découverte et à l'exploration du pétrole dans cette région. Tullow recherchait également des Kenyans ayant de l'expérience et des compétences en ingénierie pétrolière. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'apporter ma riche expérience du pétrole et du gaz à mon pays d'origine", a expliqué Michelle à Afrique Renouveau.

"J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur des services de puits d'Afrique de l'Est, en gérant et en entretenant tous les puits de Tullow Oil Company en Ouganda, au Kenya et en Éthiopie. En 2017, nous avons lancé le projet de première production de pétrole appelé EOPS (Early Oil Production Scheme), dont j'étais la responsable technique. J'ai pu mener le projet du début à la fin avec succès. Pour moi, c'était le projet le plus difficile et probablement le plus gratifiant que j'ai réalisé jusqu'à présent", dit-elle.

Elle a travaillé pour Tullow Oil jusqu'en 2019, date à laquelle elle a créé son propre cabinet de conseil et obtenu son premier contrat avec Glencore Oil Company au Tchad.

Michelle, dont le mantra est un verset biblique "Comme le fer aiguise le fer, un homme en aiguise un autre", a réalisé qu'il y avait un manque de mentorat et a décidé de le combler.

En 2014, elle a lancé le programme de mentorat Michelle Boit au Kenya. Ce programme vise à encadrer et à responsabiliser les étudiants, les diplômés et les jeunes professionnels en matière de leadership. Il offre également un développement de carrière et un mentorat par les pairs, ainsi que des opportunités de réseautage. Le programme de bourses d'études soutient les étudiants brillants qui ne peuvent pas payer leurs frais de scolarité.

L'ingénieure dit qu'elle voulait contribuer à faire ressortir les talents et les capacités des jeunes, tout comme elle a été mentorée.

"Le mentorat a toujours été une passion pour moi. Pour que je réussisse, j'ai été encadrée. Je voulais aussi redonner à la communauté car j'aime parler aux jeunes et les encourager", dit-elle.

Promouvoir les STIM

Elle s'est donné pour mission d'encourager les filles à suivre des cours de STIM.

"Les filles sont très peu nombreuses à s'inscrire à des cours de STIM. Au départ, j'ai commencé par encourager les filles douées en sciences à s'inscrire et à poursuivre leur carrière dans les STEM. J'ai commencé à visiter des écoles secondaires, à commencer par (mon alma mater) l'école secondaire Kapnyeberai. Les parents en ont été satisfaits et m'ont invitée dans d'autres lycées", explique-t-elle.

Michelle met en relation différents mentors - avocats, médecins et autres professions - permettant aux élèves de choisir de travailler avec des mentors dans la carrière qui les intéresse.

Elle explique : "Nous avons commencé par encadrer les filles, mais nous avons ensuite ouvert le programme aux garçons. À ce jour, nous avons encadré plus de 1 000 étudiants. Environ 80 % de nos tutorés sont originaires du Kenya, le reste provenant d'autres pays d'Afrique de l'Est, du Mozambique, des États-Unis et du Royaume-Uni. Nous avons l'intention d'utiliser la technologie pour toucher d'autres jeunes à travers le monde".

Mme Fancy Kirui, étudiante en ingénierie pétrolière à l'université Kenyatta et bénéficiaire a salué le programme de Michelle Boit, soulignant qu'il l'avait aidée dans son choix de carrière.

"Je n'avais jamais établi de réseau avant parce que j'étais très timide. Michelle a été la première professionnelle avec laquelle je me suis mise en réseau et la première personne avec laquelle je me suis sentie à l'aise pour parler. Elle m'a appris à communiquer de manière professionnelle et m'a aidée à retravailler mon CV lorsque j'étais en deuxième année à l'université. Depuis lors, j'ai acquis le courage d'aborder des réseaux potentiels et de travailler dur pour réussir dans ma carrière", a déclaré Mme Kirui.

Hayat Shariff, ingénieur pétrolier diplômée de l'Université Kenyatta, a raconté comment Michelle l'a aidée à obtenir un stage chez Tullow Oil.

"J'ai appris l'existence de Michelle lors de ma troisième année à l'université. Elle a été mon mentor tout au long de mes études. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, elle m'a aidée à rédiger mon CV et m'a encouragée à postuler à des offres d'emploi. Lorsque je devais passer un entretien, nous avons fait une simulation d'entretien et, bien que je ne sois pas assez qualifiée pour le poste, j'ai réussi et on m'a proposé un stage chez Tullow Oil. Elle a continué à me soutenir dans ma carrière, et je lui en suis reconnaissante", a déclaré Mme Shariff.