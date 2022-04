Burkina Faso: Le chapeau de Saponé certifié en indication géographique protégée

Le chapeau de Saponé, une commune au sud-ouest de la capitale Ouagadougou, désormais identifiable et reconnaissable facilement par un logo type, est reconnu sur le marché national et international.

Produit par les artisans de la commune de Saponé avec le raphia soudanica, le chapeau est désormais protégé par un certificat. Ce qui met fin à son processus de labellisation.

Selon, Naaba Sigri, chef du canton de Saponé, ce chapeau qui fait la fierté de tout un pays, symbolise la paix. " Le chapeau de Saponé a trouvé sa valeur que nos ancêtres nous ont léguée. Il symbolise le pardon, la paix, a tolérance, l'amitié et la cohésion sociale. Ce certificat nous fait aller du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui et fait la fierté du Burkina et de tous les artisans de Saponé ", explique-t-il.

Près 500 personnes travaillent à la production des chapeaux. Avec cette labellisation et sa reconnaissance internationale, les habitants de la commune de Saponé pourront vivre de leur art, affirme Abdoulaye Tall, ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises. " Nos artistes souffrent énormément des contrefaçons et des copies illégales de leurs œuvres. Avec cette certification, on a un instrument juridique qui permet de protéger et de poursuivre éventuellement tous ceux qui s'adonneront à la copie ".

Après la remise du certificat d'enregistrement du chapeau de Saponé en indication géographique protégée, les artisans ont été sensibilisés sur la mise en place d'un système de contrôle efficace.

Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui anime tout le Burkina et particulièrement les artisans qui interviennent dans la production du chapeau de Saponé.

Serge Zongo, secrétaire général de la coopérative des producteurs de chapeau de Saponé