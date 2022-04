Guinée: Transformation annoncée de la bauxite - Une décision courageuse mais ...

analyse

Le CNRD, sous le leadership du colonel Mamady Doumbouya, n'en finit pas de nettoyer les écuries d'Augias. Plaçant l'intérêt supérieur de la Guinée au dessus de tout, il a posé, le 8 avril 2022, un acte qui, certainement, restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de son pays. De quoi s'agit-il ?

En effet, face aux géants du secteur de la bauxite dans son pays, Mamady Doumbouya a invité les entreprises exploitant la bauxite à respecter sans délai leurs engagements à transformer localement la ressource produite en Guinée.

A ce sujet, voici la teneur de ses propos : " Vous êtes venus en Guinée pour investir, afin d'obtenir un meilleur rendement pour vos capitaux. Ces investissements devraient être faits, non pas au détriment de la Guinée, mais plutôt à son profit. C'est cela la coopération gagnant- gagnant. Cependant, force est de constater que les attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations ".

Ce message poignant de Mamady Doumbouya, à l'endroit de ces entreprises exploitant la bauxite, est " un acte courageux d'un digne fils de l'Afrique ". Aucun de ses prédécesseurs (à part Sékou Touré qui, en 1958, a dit non au Général de Gaulle et a opté pour l'indépendance de son pays) n'a osé défier les entreprises étrangères qui se sont installées depuis des décennies sur le sol guinéen.

Lassana Conté, encore moins Alpha Condé, n'a eu l'audace d'interpeller ces nombreuses entreprises exploitant la bauxite ou d'autres matières premières sur le sol de la Guinée au détriment de l'intérêt des populations guinéennes.

Doumbouya doit savoir jouer de la carotte et du bâton

Il a fallu la Transition, sous l'ère Doumbouya, pour rebattre les cartes. On comprend dès lors pourquoi cet acte pris par le président de la Transition, a été salué par une frange de la société civile des pays de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement celle de la Guinée. On fonde l'espoir que les autorités de la Transition guinéenne et les entreprises exploitant la bauxite accepteront de jouer la carte de la transparence, de sceller un partenariat gagnant-gagnant et de le respecter.

Ce qui pourrait permettre sans nul doute de contribuer à créer une plus- value substantielle, des emplois pour les populations et donner un nouveau souffle à cette économie guinéenne qui est dans un coma assez profond. On espère bien que ce sera le cas. Car, on a encore en mémoire la gestion de la Transition de Dadis Camara.

Ce dernier, croyant si bien faire, intervenant au nom du peuple, avait pris un certain nombre de mesures afin de " mystifier " les populations guinéennes. La suite on la connaît. Ne serait-ce que pour cette raison, Doumbouya doit réussir là où Dadis Camara a échoué. Mais Doumbouya doit savoir jouer de la carotte et du bâton. Car, une extrême fermeté pourrait conduire les entreprises à plier bagage et quitter son pays.