Burkina Faso: Sotigui awards 2022 - L'appel à films pour la 7e édition en cours

L'invite faite par l'académie des Sotigui à tous les cinéastes africains et ceux de sa diaspora de candidater en vue de participer à la septième édition des Sotigui awards, prévue en novembre à Ouagadougou, au Burkina-Faso, court du 15 mars au 30 juin.

Cette année, du 10 au 12 novembre, c'est sur le thème " Promotion et valorisation des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora " que se déroulera la septième édition des Sotigui awards. Une récompense annuelle qui contribue à la valorisation, la promotion et la distinction des meilleurs acteurs africains et de la diaspora, qui se sont illustrés dans les films réalisés au cours d'une période donnée. Soit au total treize catégories de distinction de par le jeu d'acteur. Aussi, à en croire les organisateurs, l'événement permet de rapprocher les acteurs et comédiens de leur public.

Comme lors des précédentes éditions, les Sotigui awards sont ouverts à deux genres : long-métrage fiction et série télévisuelle. Les œuvres à soumettre doivent avoir été produites entre 2020 et 2022, soit avoir moins de deux ans. Aussi, elles doivent avoir un lien avec les réalités du continent. Sont éligibles à la soumission uniquement les acteurs ou actrices africains et ceux de la diaspora. La date limite de candidatures, en ligne, étant fixée au 30 juin. Au terme des candidatures, les nominés seront à découvrir en septembre.

Notons que depuis le début des Sotigui awards, plusieurs acteurs congolais ont déjà été nommés voire primés : Michael Thamsy, Prix du meilleur acteur d'Afrique centrale en 2017 ; Doria Lembe et Alnise Foungui nominées dans la même catégorie en 2019, ainsi qu'Olivier Kissita et Lysa Bénédicte Loukaki, en 2020 et 2021. A ce jour, deux cinéastes du Congo, Michael Thamsy et Claudia Haïdara Yoka, sont également membres de la prestigieuse académie des Sotigui.