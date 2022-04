Afrique: Notation - Une perspective positive pour Madagascar

Selon une communication du ministère de l'Eco-nomie et des finances (MEF), transmise hier aux rédactions, l'agence de notations Standard & Poor's (S&P) a attribué une notation inaugurale de B-/B avec une perspective positive à la République de Madagascar.

L'obtention de cette notation de crédit inaugurale, la première de l'histoire de la République de Mada-gas-car, représente une étape décisive pour le pays en termes de développe-- ment de ses relations avec les investisseurs économiques et financiers à travers le monde, et contribuera, entre autres, au succès de sa stratégie de mobilisation de ressources à l'interna-tional, dans le contexte du déploiement du Plan Emer-gence Mada-gascar, qui prévoit de hisser le pays au rang d'écono-mie émergente d'ici 2040 et qui sera publié dans les prochains jours.

La notation de B-/B obtenue par Madagascar, avec une perspective positive, positionne le pays au-dessus de onze pays d'Afrique subsaharienne et est en ligne avec la notation médiane de la région.

Selon S&P, cette nota-tion reflète notamment les solides perspectives de Madagascar en termes de développement économique et social, soutenues par les importantes réformes structurelles mises en œuvre au cours des dernières années, notamment pour améliorer l'environnement des affaires, lutter contre la corruption et assainir les finances publiques. Cette notation reflète également le niveau modéré de la structure très favorable de la dette publique de Mada-gas-car, ainsi que les relations de confiance et de proximité que le pays entretient avec ses partenaires multilatéraux et bilatéraux, comme en témoigne notamment le programme de Facilité Elargie de Crédit récemment approuvé par le FMI.

La perspective positive associée à cette notation inaugurale constitue par ailleurs un signal fort et encourageant, ouvrant la voie à un rehaussement de la notation à court terme.