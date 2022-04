Maroc: Chambre des conseillers - L'investissement et l'emploi au centre de la prochaine séance mensuelle dédiée aux réponses du chef du gouvernement

Rabat — La Chambre des conseillers a décidé de consacrer la prochaine séance mensuelle dédiée aux réponses du chef du gouvernement, prévue le 3 mai prochain, à la thématique "L'Équation de l'investissement et de l'emploi".

Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion tenue lundi sous la présidence de Naama Mayara, président de la Chambre, le bureau de cette institution a également fixé l'ordre du jour de la séance des questions orales, prévue ce mardi à 15H00 et qui concernera les secteurs de la santé, de l'équipement, de l'eau, du transport et de la logistique.

S'agissant des travaux des commissions et groupes thématiques provisoires, le bureau de la Chambre a approuvé la tenue par les deux groupes de travail thématiques sur la "sécurité alimentaire" et la "sécurité sanitaire" de leur première réunion qui sera consacrée à l'élection de leurs présidents et rapporteurs respectifs.

Sur un autre registre, le bureau de la deuxième Chambre s'est penché sur les conditions de la mise en œuvre du projet de loi organique N°26.16 définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.

Le bureau a, à ce propos, salué le plan d'action de la Chambre en rapport avec les modalités et les étapes de l'intégration de l'amazighe durant les travaux des sessions plénières de la chambre et de ses appareils, en perspective de l'incorporation des dispositions et procédures nécessaires dans le cadre de la révision du règlement intérieur de cette institution conformément à l'article 9 dudit règlement.