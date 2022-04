Algérie: Relizane/Artisanat - Plus de 500 femmes au foyer formées en 2021

Relizane — Quelque 517 femmes au foyer de la wilaya de Relizane ont bénéficié en 2021 de sessions de formation dans plusieurs métiers d'artisanat, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale du Tourisme et de l'Artisanat.

Dans une déclaration à l'APS, le chef du service de l'Artisanat et des métiers, Smaïl Safa a indiqué que les sessions de formation lancées, en 2021 au profit de 517 femmes au foyer de la wilaya de Relizane s'inscrivaient dans le cadre de la promotion de l'artisanat et de l'encouragement des femmes à préserver les métiers traditionnels et à les protéger du risque de disparition.

Dans le même cadre, la Direction du Tourisme de la wilaya de Relizane avait organisé, en 2021, pas moins de 56 sessions de formations dans plusieurs métiers comme la couture, la confection de gâteaux traditionnels, la vannerie, etc.

La Direction locale du Tourisme et la Chambre de l'Artisanat et de métiers ont, auparavant, signé une convention de partenariat avec l'antenne locale de l'Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entrepreneuriat (ANADE) dans le but d'encourager les artisans à créer des micro-entreprises pour promouvoir et commercialiser les produits artisanaux.

La wilaya de Relizane est réputée pour son artisanat, comme la poterie, la céramique, la vannerie et la tapisserie.

La Chambre de l'artisanat et de métiers compte plus de 6.857 artisans et artisanes activant dans diverses spécialités et bénéficient périodiquement de formation et de qualification, selon la même source.