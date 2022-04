Sénégal: Prévention du terrorisme - Bakary Sambe prône une approche holistique

Dakar — Les autorités sénégalaises doivent privilégier une approche holistique dans la prévention du terrorisme dans les régions de Matam et Tambacounda, estime le directeur régional de Timbuktu Institute, Bakary Sambe.

Il a exprimé ce point de vue lors de la présentation, par Timbuktu Institute, d'une étude intitulée "Crise sahélienne et nouvelles dynamiques socio-religieuses dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal, notamment dans les régions de Matam et de Tambacounda". "Cette étude a été menée pour permettre de comprendre les dynamiques socio-religieuses et pour avoir la perception des populations de Matam et de Tambacounda sur la menace terroriste", a expliqué Mbassa Thioune, directeur des études à Timbuktu Institute, lors de la restitution de cette étude. Selon Bakary Sambe, "la question de savoir si les terroristes vont entrer au Sénégal ou pas ne se pose plus. Ce qu'il faut faire est de savoir s'il y a des couveuses locales de ces groupes-là qui leur permettent d'évoluer".

Il précise que "les niches de radicalisation qui mènent au terrorisme se trouvent très souvent dans l'intersection des trois éléments que sont : une faible capacité d'inclusion socio-économique des Etats combinée à des griefs socio-politiques, les frustrations et la capacité des groupes extrémistes violents à surfer sur ces effets-là". Aussi appelle-t-il les autorités à travailler sur cette problématique par une approche holistique. En dépit du renforcement du dispositif militaire, "nous devons donner toute sa chance à la prévention et au renforcement de la résilience", a-t-il déclaré. Bakary Sambe relève que l'accès aux services sociaux de base "reste un principal problème dans les régions de Matam et Tambacounda". Le directeur régional de Timbuktu Institute signale que plusieurs points ont été développés, notamment les canaux d'information, les dynamiques socio-économiques, socio-religieuses et la menace terroriste.

Il précise que le choix des régions de Matam et Tambacounda "s'inscrit dans une initiative que le Timbuktu Institute a développée avec la Fondation Konrad Adenauer". Celle-ci est dénommée "résilience aux frontières". "Pour cette fois, nous l'avons fait au nord et à l'est, dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal, car ces régions sont importantes au regard de la situation régionale", a expliqué Bakary Sambe. Il ajoute que d'autres facteurs ont aussi motivé le choix de ces deux zones, comme "les signaux alarmants qui nous parviennent de cette frontière est, ou encore la politique de prévention de plus en plus assumée par les pouvoirs publics dans ces régions avec les menaces qui sont souvent au Mali et d'autres pays de la sous-région". D'après Bakary Sambe, l'étude a conclu à l'importance des vulnérabilités socio-économiques, "qui sont accentuées dans ces régions". Elle a aussi porté sur "la question de la transfrontalité et les séquelles de la crise de 1989". Au total, 855 personnes ont répondu à une quarantaine de questions posées par les enquêteurs.