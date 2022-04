Afrique: ONU : « Le grand fossé financier » en plein COVID-19 constitue un revers significatif pour le développement durable

communiqué de presse

Avec la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants, l'ONU craint que le conflit en Ukraine n'aggrave considérablement les perspectives économiques et le risque d'une crise généralisée de la dette.

NEW YORK, 12 avril 2022 – Le coût élevé du financement de la dette pour de nombreux pays en développement a entravé leur redressement suite à la pandémie de COVID-19, les a contraints à réduire leurs dépenses de développement et a limité leur capacité à répondre à de nouveaux chocs, selon un nouveau rapport lancé par les Nations Unies aujourd'hui.

Le rapport 2022 sur le financement du développement durable : Bridging the Finance Divide (combler le fossé financier) constate que si les pays riches ont pu soutenir leur redressement économique après la pandémie grâce à des sommes record empruntées à des taux d'intérêt ultra-faibles, les pays les plus pauvres ont dépensé des milliards pour le service de leur dette, ce qui les a empêchés d'investir dans le développement durable.

Le choc de la pandémie a plongé 77 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 2021, et à la fin de l'année, de nombreuses économies étaient toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Le rapport estime que dans 1 pays en développement sur 5, le PIB par habitant ne retrouverait pas les niveaux de 2019 avant la fin de 2023, et ceci sans compter les impacts de la guerre en Ukraine.

"Alors que nous arrivons à mi-chemin du financement des Objectifs de Développement Durable, les conclusions sont alarmantes", a déclaré Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies. "Il n'y a aucune excuse à l'inaction en ce moment décisif pour la responsabilité collective, pour faire en sorte que des centaines de millions de personnes sortent de la faim et de la pauvreté. Nous devons investir dans l'accès à des emplois décents et verts, la protection sociale, les soins de santé et l'éducation, sans laisser personne de côté."

Le rapport 2022 sur le financement du développement durable indique qu'en moyenne, les pays en développement les plus pauvres consacrent 14 % de leurs revenus aux intérêts de leur dette, soit près de quatre fois plus que les pays développés, qui n'en consacrent que 3,5 %. À l'échelle mondiale, de nombreux pays en développement ont été contraints de réduire les budgets consacrés à l'éducation, aux infrastructures et à d'autres dépenses d'investissement en raison de la pandémie. La guerre en Ukraine va exacerber ces défis et en créera de nouveaux, avec une hausse des prix de l'énergie et des matières premières, de nouvelles perturbations des chaînes d'approvisionnement, une inflation plus élevée associée à une croissance plus faible, et une volatilité accrue des marchés financiers.

Pour de nombreux pays en développement, la guerre entraînera probablement une nouvelle aggravation du risque de surendettement et de famine. Avant la guerre, les écarts en termes de reprise économique suite à la pandémie s'étaient déjà creusés, les pays en développement ne disposant en moyenne que de doses de vaccin COVID-19 suffisantes pour 24 personnes sur 100, contre près de 150 personnes sur 100 pour les pays développés. Il est choquant de constater qu'en 2021, 70 % des enfants de 10 ans des pays en développement étaient incapables de lire un texte de base, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2019. Alors que les prix des denrées alimentaires et des carburants ont atteint en 2022 leur niveau le plus élevé depuis dix ans, l'ONU craint que le conflit en Ukraine ne risque d'aggraver considérablement les perspectives économiques de nombreux pays.

Le rythme de la reprise économique post-pandémique dans les pays développés montre toutefois qu'il est possible d'investir davantage.

"Le monde des pays développés a prouvé au cours des deux dernières années que des millions de personnes pouvaient sortir de la pauvreté grâce à des investissements appropriés – dans des infrastructures propres et résilientes, dans la protection sociale ou dans les services publics", a déclaré le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Liu Zhenmin, chef du Département des affaires économiques et sociales, qui a produit le rapport. "La communauté internationale doit s'appuyer sur ces progrès et faire en sorte que les pays en développement puissent investir à des niveaux similaires, tout en réduisant les inégalités et en assurant une transition énergétique durable."

Le rapport note que des progrès ont été réalisés en matière de réduction de la pauvreté, de protection sociale et d'investissement dans le développement durable en 2021, grâce à des actions menées dans les pays développés et dans certains grands pays en développement, y compris 17 000 milliards de dollars de dépenses d'urgence liées à la COVID-19. Les développements positifs comprennent :

L’augmentation du financement de la recherche et du développement, des énergies vertes et des technologies numériques, par exemple grâce au plan de relance « Next Generation » de l'Union européenne et à « l'Infrastructure Investment and Jobs Act » aux États-Unis.

Rebondissement de l'investissement privé en 2021 - la Chine et les États-Unis représentant plus de 50 % de l'amélioration.

Le doublement des émissions d'obligations durables à plus de 1 000 milliards de dollars, tandis que les fonds d’investissement durables ont augmenté de 62 % par rapport à 2020.

Les investissements en capital-investissement et en capital-risque dans les pays en développement ont atteint le chiffre record de 230 milliards de dollars (contre 150 milliards de dollars en 2020).

Le rapport fait également état d'une croissance record de l'aide publique au développement (APD) , qui a atteint son niveau le plus élevé en 2020, soit 161,2 milliards de dollars. Néanmoins, 13 pays ont réduit leur niveau d’APD, et la somme reste insuffisante pour répondre aux vastes besoins des pays en développement. L'ONU craint que les retombées de la crise en Ukraine, avec l'augmentation des dépenses pour les réfugiés en Europe, n'entraînent des coupes dans l'aide fournie aux pays les plus pauvres. Face à une crise mondiale, des actions à court terme et un soutien international supplémentaire sont nécessaires pour prévenir les crises liées à la dette et faire face au coût élevé des emprunts.

La grande majorité des pays en développement auront besoin d'un soutien actif et urgent pour se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable. Le rapport estime que dans les pays les plus pauvres, une augmentation de 20 % des dépenses sera nécessaire dans les secteurs clés.

Le rapport 2022 sur le financement du développement durable recommande des actions dans trois domaines :

Les déficits de financement et les risques croissants d'endettement doivent être traités de toute urgence . Par exemple, il faut accélérer l'allègement de la dette et étendre l'éligibilité aux pays à revenu intermédiaire très endettés, accepter des échanges de dettes et réacheminer 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux non utilisés vers les pays qui en ont besoin. Les pays peuvent également augmenter l’accès au financement à long terme, abordable et stable en renforçant le système des banques publiques de développement et en apportant un soutien financier aux institutions nationales. Tous les flux financiers doivent être alignés sur le développement durable . Par exemple, le système fiscal international doit refléter l'évolution de l'économie mondiale et permettre une gouvernance fiscale équitable. Des actions en matière de politique commerciale et d'investissement peuvent remédier aux inégalités au niveau de l’accès aux vaccins et aux produits médicaux, tandis que des normes cohérentes au niveau mondial sont nécessaires pour les rapports de durabilité des entreprises privées et cotées. Les prix élevés actuels des combustibles fossiles offrent aux pays une nouvelle occasion d'accélérer les investissements dans une transition énergétique durable. Une transparence accrue et un écosystème d'information plus complet renforceront la capacité des pays à gérer les risques et à bien utiliser les ressources. Par exemple, cela comprend la lutte contre les flux financiers illicites grâce à un meilleur partage et une meilleure utilisation des informations fiscales, l'amélioration de la transparence des données relatives à la dette, et le développement de notations de crédit à long terme pour les États souverains.

