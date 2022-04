Algérie: Le Conseil de la nation salue les conclusions de la dernière réunion du Conseil des ministres

Alger — Le bureau du Conseil de la nation, réuni mardi sous la direction de Salah Goudjil, président du Conseil, a salué les conclusions de la dernière réunion du Conseil des ministres, notamment celles relatives à "l'engagement à la promotion de l'aspect socioprofessionnel des travailleurs", a indiqué la chambre haute du Parlement dans un communiqué.

Lors d'une réunion élargie aux chefs des groupes parlementaires, consacrée au calendrier des séances plénières et à l'étude des questions orales et écrites, le bureau du Conseil de la nation a salué les conclusions de la dernière réunion du Conseil de ministres, "notamment en ce qui concerne l'engagement à promouvoir l'aspect socioprofessionnel des travailleurs et l'actualisation des statuts particuliers en vigueur", note la même source.

Mettant en avant "la nécessité d'opérer un changement profond à tous les niveaux, imposé par la situation sécuritaire et économique sur la scène mondiale", le bureau du Conseil a relevé "avec fierté" que l'Algérie, sous la direction du président de la République , M. Abdelmadjid Tebboune, "a réussi à cadrer et à s'adapter aux répercussions et effets des mutations en œuvrant, au sein de l'Algérie nouvelle dont les fondements sont consolidés par le Président, à parachever les processus de l'édification institutionnelle et à poser les jalons d'une économie nationale forte".

Une économie, lit-on dans le communiqué, "en mesure d'assurer notre sécurité alimentaire et de renforcer la souveraineté géostratégique du pays à travers une pratique démocratique plus approfondie et une réelle indépendance économique qui a renforcé davantage l'indépendance de la décision politique nationale et le leadership diplomatique de l'Algérie aux plans du voisinage, régional, continental et mondial".

"Il est désormais impératif pour nos concitoyens, à leur tête la génération des jeunes, de se mobiliser autour du président de la République afin de raffermir le front interne et resserrer les rangs en préservant les acquis jusque-là réalisés, de même qu'ils sont appelés à redoubler d'efforts pour amener l'Algérie aux niveaux escomptés et espérés auxquels aspire tout patriote jaloux de ce cher pays", a conclu le communiqué.