Burkina Faso: Intrants agricoles - 300 000 tonnes d'engrais prévus en stock à la CAIMA

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et Halieutiques, Delwendé Innocent Kiba s'est rendu sur le site de stockage de la Centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA) situé à Koubri, le mardi, 12 avril 2022.

Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole humide 2022-2023, la Centrale d'approvisionnement en intrants agricole (CAIMA) a entrepris l'acquisition de fertilisants (NPK et Urée) à l'intention des producteurs burkinabè. Pour apprécier les capacités opérationnelles de la structure, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et Halieutiques, Delwendé Innocent Kiba, a visité le site de stockage de ces fertilisants génériques, le mardi 12 avril 2022, à Koubri, dans la périphérie de Ouagadougou. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et Halieutiques, Dr Delwendé Innocent Kiba : " La crise sanitaire a causé des difficultés aux producteurs en matière d'intrants surtout avec la fermeture des frontières " L'objectif de cette visite est de s'assurer du démarrage effectif de l'importation des engrais NPK et Urée. Selon le ministre, la CAIMA est une structure jeune qui a réussi dans le domaine de l'importation des intrants.

Le patron de l'agriculture a assuré, au vu de l'engagement des responsables de cette centrale, que son département va accompagner leur initiative dans le but de satisfaire la demande des populations. " Face à cette crise que nous connaissons actuellement, s'il y avait des stocks conséquents d'intrants nous permettant de fonctionner sur une ou deux années, les populations seront à l'abri. Nous devons travailler à accompagner cette structure. Il ya beaucoup de dynamisme car elle a réussi déjà à mobiliser des quantités d'intrants dans des périodes très difficiles ", a-t-il dit. Le président du conseil d'administration de la CAIMA, Inoussa Ouédraogo : " La disponibilité de l'engrais sur tout le territoire national est notre priorité ". Des négociations sont en cours avec des fournisseurs pour acquérir assez d'intrants, a soutenu le ministre qui a tenu à rassurer les producteurs que des dispositions ont été prises pour que l'approvisionnent en intrants soit une réalité. Des milliers de tonnes attendus. Le ministre en charge de l'Agriculture a également soutenu qu'en prévision des fortes pluies, rendant inaccessible certaines zones du pays inaccessibles, les responsables de la CAIMA vont d'ores et déjà procéder à la distribution des intrants en attendant la fixation des prix.

" Certes, l'année dernière était difficile mais tout est mis en œuvre pour que nous puissions faire face à la crise alimentaire ", a-t-il déclaré à l'endroit du monde rural. Le Directeur général de la CAIMA, Passam-Manégré Zida s'est également voulu rassurant vis-à-vis des producteurs quant à la capacité de sa structure, à leur fournir dans de meilleurs délais, des intrants de qualité et en quantité. Le Directeur général de la CAIMA, Passam-Manégré Zida, a déclaré que les prix des intrants seront communiqués ultérieurement aux producteurs Pour la campagne agricole qui s'annonce, la centrale dit attendre près de 200 000 tonnes de NPK et plus de 100 000 tonnes d'Urée. " La CAIMA a pour objectif de combler entièrement le besoin en NPK et Urée des producteurs burkinabè sur l'ensemble du territoire national ", a-t-il précisé. Le président du conseil d'administration de la CAIMA, Inoussa Ouédraogo, a expliqué les difficultés d'approvisionnement en intrant sur le marché international du fait de la crise Russo-ukrainienne. Une crise qui se ressent dans beaucoup de pays comme le Burkina Faso où l'agriculture est primordiale. C'est pourquoi, il a saisi l'occasion de la visite du ministre pour solliciter le soutien de l'exécutif dans la facilitation de l'importation, la subvention et l'exonération de ces intrants agricoles.