Algérie: EnR - signature d'une convention de coopération entre le CEREFE et le BNEDER

Alger — Une convention de coopération a été signée, mardi, à Alger, entre le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE), et le Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER), portant sur la coopération technique relative aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique pour un développement rural durable.

Selon un communiqué du CEREFE, cette convention a été signée au siège du BNEDER sis à Bouchaoui, par le Commissaire du CEREFE, Noureddine Yassaa et le directeur général du BNEDER, Khaled Benmohamed, représentant du ministre de l'Agriculture et du développement Rural au Conseil d'administration du CEREFE.

Cette convention, signée en présence des cadres des deux institutions, entre dans le cadre du développement des relations de coopération institutionnelle, a précisé la même source.

La convention a pour objet la coopération technique relative aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique pour un développement rural durable.

Ainsi, la coopération entre les deux institutions portera essentiellement sur l'élaboration des études visant la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les activités agricoles, pastorales et d'élevages, la promotion et vulgarisation des usages et applications des ressources renouvelables dans l'agriculture (pompage solaire, biomasse, géothermie, chauffage, éclairage solaire) ainsi que sur l'élaboration de cartographies nationales permettant de superposer les besoins énergétiques des activités agricoles avec les gisements en énergies renouvelables.

La convention de coopération vise également l'élaboration des cartographies générales multicouches intégrant aussi bien l'occupation du sol pour l'agriculture, le potentiel hydrique, la distribution des gisements solaire, éolien ou géothermique, ainsi que la répartition des réseaux électriques et gaz naturel sur le territoire national et l'élaboration d'un cadastre solaire en Algérie par le Système d'informations géographiques (SIG), a ajouté le CEREFE.

"La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement visant le renforcement de la sécurité alimentaire du pays et l'encouragement de l'utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs stratégiques tel que celui de l'agriculture, notamment dans les zones sahariennes et montagneuses et celles situées loin du réseau électrique", a-t-on souligné de même source.