Sénégal: Décès d'Astou Sokhna en couches - Une enquête administrative ouverte à l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye

Louga — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ouvert une enquête administrative à l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, mardi, dans le but d'élucider les circonstances du décès en couches d'Astou Sokhna, a déclaré le directeur des établissements publics de santé, Ousmane Dia. Astou Sokhna, admise à la maternité de cet hôpital public de la ville de Louga, le 31 mars dernier, au terme de sa grossesse, y est décédée en couches, plusieurs heures après son arrivée. Sa famille met en cause la maternité de l'hôpital et l'accuse de négligence ayant conduit à son décès. Elle a saisi la justice d'une plainte contre l'établissement de santé.

"Nous sommes venus délivrer un message de réconfort de l'autorité à l'endroit de la famille éplorée et [dire] au médecin-chef de région [de] prendre les dispositions nécessaires, avec le directeur de l'hôpital, pour que cette situation soit tirée au clair", a déclaré Ousmane Dia. Le ministère a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative, au sein de l'hôpital, afin de "prendre les décisions idoines, pour que de pareils événements ne se reproduisent plus dans les systèmes de santé", a ajouté M. Dia en s'adressant à la presse locale après avoir rencontré le directeur de l'hôpital et le personnel de la maternité. "Nous avons entendu toute l'équipe administrative et l'équipe de la maternité, nous allons en tirer les conclusions qui nous permettront (... ) de juguler ce genre de situation", a-t-il assuré. A Louga, Ousmane Dia était accompagné de plusieurs responsables de l'administration sanitaire, dont le directeur général de l'action sociale, l'inspecteur des affaires administratives et financières du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et le directeur de la santé de la mère et de l'enfant.

"Le rapport d'enquête sera remis au ministre de la Santé et de l'Action sociale pour qu'il puisse prendre, dans les prochains jours, une décision", a-t-il promis, soutenant qu'aucune conclusion hâtive ne sera tirée de l'enquête. "Toute décision qui émanera des rapports que nous aurons à faire sera exécutée très rapidement, et des sanctions seront prises envers ceux qui auront fauté. Nous n'aurons pas la main faible s'il y a eu des manquements durant la prise en charge de cette bonne dame", a soutenu le directeur des établissements publics de santé. Si des manquements sont notés dans les équipements de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, de la maternité de l'hôpital notamment, le ministère de la Santé et de l'Action sociale prendra les mesures nécessaires pour les éviter à l'avenir, selon M. Dia.

Le ministère a toujours pris des sanctions disciplinaires pour renvoyer, poursuivre en justice ou interdire à des agents d'exercer lorsque leur culpabilité est prouvée, a-t-il dit. "Il n'y jamais eu de sanctions [annoncées] dans la presse. Les sanctions sont administratives et internes, elles sont prises dans le respect de la dignité de la personne" concernée, a-t-il argué en réponse aux accusations de laxisme dont le personnel et les services publics de santé sont souvent l'objet. Lundi, le directeur de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, Amadou Guèye Diouf, a déclaré que l'établissement de santé était prêt à prendre "des mesures correctives" et à répondre des accusations de négligence dont il est l'objet à la suite du décès d'Astou Sokhna, qui a ému de nombreux Sénégalais.