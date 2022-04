Afrique: "Teatro da solidao solidaria" - Le comédien sénégalais Abdou El Aziz Guèye désigné coordinateur pour l'Afrique

Dakar — Le comédien et conteur sénégalais Abdou El Aziz Guèye a annoncé mardi à l'APS avoir été nommé coordinateur pour l'Afrique du "Teatro da solidao solidaria", un réseau international de professionnels du théâtre basé à Salvador de Bahia, au Brésil.

L'artiste plasticienne et poète capverdienne Maria Isabel Kouassi, alias Misá, a été désignée pour exercer les fonctions de vice-coordonnatrice de ladite association en Afrique, selon Guèye. Le "Teatro da solidao solidaria" a été créé en 1998 par le poète et dramaturge brésilien Ivan Antonio pour "apporter de la joie, par le biais des arts et de la culture, à des personnes socialement vulnérables", a rappelé le comédien sénégalais. "Mes échanges permanents avec les fondateurs de ce réseau, depuis trois ans, ont abouti à cette nomination qui est une marque de confiance motivée par mon parcours pédagogique et artistique en tant qu'homme de culture", a réagi Abdou El Aziz Guèye, alias Zig Zag. L'association qu'il représente en Afrique cherche à faire du théâtre un art "fédérateur, qui humanise et prône la culture de la paix", a-t-il dit. Diplômé de l'Ecole nationale des arts Douta-Seck de Dakar, il a travaillé au Théâtre national Daniel-Sorano et a fondé la Plateforme des arts du spectacle et de la scène, en 1995, à Thiès (ouest). Abdou El Aziz Guèye et Misá sont invités au Brésil, du 15 avril au 30 mai prochains, pour un "projet d'échange culturel et artistique" du "Teatro da solidao solidaria". Il va présenter sa pièce de théâtre "L'appel du Ndeüp", consacré aux mythes et génies comme Mame Koumba Lambay, au Sénégal. Guèye dit préparer, avec Misá, une rencontre prévue en novembre prochain "entre l'Afrique et le Brésil, dans le domaine du théâtre comme art-thérapie".