Cote d'Ivoire: Alliance de l'église évangélique charismatique internationale - Le président national Luc Botti investi

Le président national de l'alliance de l'église évangélique charismatique internationale (AEECI), l'apôtre Luc Botti a été investi le samedi 9 avril, à Yamoussoukro. Marié et père de huit enfants, il prend à nouveau les commandes de cette coalition pour la deuxième fois.

C'est dans une ambiance bon enfant et en présence de plusieurs hommes de Dieu que les fidèles venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire, tous vêtus d'uniforme à l'effigie de leur coalition ont pris part à cette investiture. Personne ne voulait se faire compter ce moment inoubliable. A genoux, dans ses attributs de nouveau président, il prend l'engagement avec l'aide de Dieu d'assurer toutes les responsabilités tout au long de son mandat, en conduisant la destinée de l'AEECI. Bien avant son installation, il a eu droit à une série de questions rappelant les missions et les objectifs fondamentaux de la faitière.

" Je compte avec l'aide du Tout Puissant et de mes pairs, de travailler pour conquérir des âmes dans toute la Côte d'Ivoire. Implanter des temples pour toucher plus de personnes. Travailler pour faire de cette alliance, une alliance forte. Créer une radio et la construction du siège à Yamoussoukro sont les premiers projets à réaliser durant mon mandat (...) " a-t-il dit. Puis il a fait remarquer qu'il mesure la charge et les responsabilités qui sont les miennes au terme de cette cérémonie. Pour le Dr Apollinaire Séri Boagnon, président de la fédération évangélique de Côte d'Ivoire (FECI), l'unité du corps du Christ doit être une réalité. Selon lui, bien vrai que par le passé, chaque église affichait beaucoup plus sa dénomination. Avant d'ajouter que " Nous ne disons pas que ces dénominations ne vont plus exister, mais renforcer notre unité est de plus en plus nécessaire aujourd'hui. Raison pour laquelle, nous avons décidés de lui apporter notre soutien, l'encourager pour que son mandat soit une réalité. Nous devons manifester notre fraternité partout où nous nous trouvons parce que nous avons un seul maître et un seul champ. Le maître, c'est le Seigneur Jésus. Le monde est le champ de Dieu. Ainsi, nous devons travailler la main dans la main pour la gloire de notre Dieu " soutient-il. Présentes les autorités ecclésiastiques, ont à leur tour prié et prodigué de sages conseils au nouveau responsable de cette église. Rappelons que l'AEECI a été créé en 1954, et la première église a été ouverte en Côte d'Ivoire en 1935. Luc Botti est le 6ème président à la tête de cette association.