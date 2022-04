Burkina Faso: Audits de l'ASCE-LC - S'ils viennent dans nos banthoustans, nous lâchons nos chiens faméliques !

Grosses frayeurs en perspective. J'ai ouï dire que les gars de l'ASCE-LC (Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption) se seraient déportés à Ouaga 2000, et, à la vue d'une bâtisse qui en impose, les fouineurs toquent au portail et demandent qui en serait le propriétaire. Faute d'information, un carton de convocation est remis pour répondre de cette maison à qui de droit.

Ainsi en a décidé Sandaogo qui tient à donner un coup de botte dans la fourmilière afin d'assainir la gestion des deniers publics. " Eh Sandaogo ! Est-ce que vous pourra ? ". A ce rythme, seront englués dans leur béton jusqu'au cou, presque tous les habitants de ce rutilant quartier, surnommé par un de nos regrettés, l'inénarrable Nobila Cabaret, " Zone aménagée de bunkers et de résidences inaccessibles".

Ceci étant, j'applaudis des deux mains la décision de nos nouvelles autorités, même si j'ai bien peur que ça ne confine à la chasse aux sorcières. Si ça ne dérange pas en effet, j'aimerais bien qu'on m'explique - juridiquement parlant hein ! - pourquoi on commence par l'Assemblée nationale ? Peut-être qu'à tout seigneur tout honneur... Malgré tout, c'est quand même de bons signes, même si pour moi, c'est moins les investigations que la suite qui sera donnée aux différentes affaires qui me turlupinent. Les dossiers sensibles dans un état comateux et gisant dans les tiroirs de l'Administration et de la Justice étant déjà légion.

Peut-être que c'est une nouvelle ère qui s'annonce. Et puis, on serait aussi curieux de savoir ce qui se passe à la Défense. En temps de paix déjà, il pourrait y avoir à redire, a fortiori en temps de guerre où ça pourrait donner libre cours à un quartier libre et de libre-service. L'on pourrait retrouver les mêmes maux au niveau des kakis et peut-être que des scalps en bérets seront brandis comme trophées de guerre. Il ne doit quand même pas manquer des milliardaires en kaki.

Des toutes les façons, qu'ils se contentent de Ouaga 2000 et d'autres cités dites de l'impunité. Moi et mes voisins sommes tranquilles. Ce n'est pas dans notre bantoustan1 que des agents assermentés de l'ASCE-LC s'amuseraient à y mettre le nez. Nos abris en banco de huit-tôles extensibles en villa F2 selon le nombre de rejetons tombés du ciel ne les intéressent pas. Et s'ils s'y hasardaient, nous allons lâcher nos chiens faméliques, qui n'hésiteraient pas à goûter à la tendre chair institutionnelle.

(1) Territoire attribué à une population noire d'Afrique du Sud au temps de l'apartheid (jusqu'en 1994)