Sénégal: Rémunération des travailleurs dans le secteur moderne - La masse salariale s'est établie à 366,4 milliards de FCFA au 4ème trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, la masse salariale dans le secteur moderne s'est établie à 366,4 milliards de FCFA contre 329,8 milliards de FCfa un an plus tôt, soit une hausse de 11,1%. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de la construction (+38,3%), des services (18,8%) et de l'industrie (+1,8%).

Dans le secteur du commerce, précise l'Ansd, il est apparu légère une diminution de la masse salariale (-0,7%). L'augmentation de la masse salariale des services est principalement liée à l'accroissement des rémunérations dans l'information et la communication (+123,4%), les activités de soutien et de bureau (+50,0%), l'hébergement et la restauration (32,1%), les activités artistiques, sportives et récréatives (+26,1%) et les activités de transport et d'entreposage (+10,9%). Le relèvement de la masse salariale dans l'industrie est consécutif à sa hausse dans les industries extractives (+23,4%) ainsi que celle des industries de production et distribution d'eau (+10,8%).

Parallèlement à la distribution des effectifs, renseigne l'Ansd, une grande partie (91,7%) des salaires versés au quatrième trimestre 2021 par le secteur moderne est destinée aux permanents. Par ailleurs, selon le type d'activité (cf. tableau 6), une distribution similaire est observée au quatrième trimestre 2021 pour la totalité des branches d'activités de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Toutefois, une part assez considérable des rémunérations dans les sous-secteurs de la santé et de l'action sociale (19,3%), de la construction (19,6%), des services de soutien et de bureau (29,9%) et de l'enseignement (35,9%), est versée au personnel saisonnier.