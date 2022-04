Burkina Faso: Vertiges - "Ils peuvent révéler une atteinte de l'oreille ou du cerveau" (Dr Noé Zaghre, chirurgien ORL)

interview

Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir la tête qui tourne ou que tout ce qui vous entoure tourne ? Si oui, vous comprendrez qu'il s'agit bien de vertiges, lesquels peuvent survenir à tout moment. Pouvant être considérés comme un fait banal, passager, les vertiges peuvent aussi être révélateurs d'une maladie plus ou moins grave. Qu'est-ce que les vertiges ? Quelles en sont les causes ? Peut-on soigner les vertiges ? Le chirurgien ORL Noé Zaghré du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo répond à ces questions dans cette interview.

Comment définit-on les vertiges ?

Les vertiges sont une illusion de rotation de soi-même dans l'espace ou de l'environnement par rapport à soi-même. Il faut dire que c'est un signe et non une maladie. Les maladies où ce signe apparaît souvent sont de deux ordres : une atteinte de l'oreille ou des nerfs qui vont de l'oreille au cerveau, dont la prise en charge relève de l'ORL, et les atteintes des structures du cerveau ou du cervelet, dont la prise en charge relève de la neurologie ou de la neurochirurgie.

Quels en sont les symptômes ?

Pendant la crise, le patient signale qu'il est en train de tourner ou que tout tourne autour de lui. Ses yeux ont un mouvement involontaire rapide et rythmique donnant l'impression au malade qu'il tourne alors que ce n'est pas le cas. Il y a parfois des signes associés auditifs, des nausées et des vomissements. On peut avoir d'autres signes comme des céphalées, une paralysie de tout ou partie du corps, des difficultés pour parler, mais ces symptômes orientent vers une atteinte du cerveau. L'examen du malade permet de savoir si c'est un vertige ORL ou neurologique.

On entend souvent parler de faux et vrais vertiges. Qu'en est-il ?

Effectivement, parfois certains patients ont tendance à considérer certains signes comme des vertiges mais par un interrogatoire et un examen du malade on peut faire la part des choses : c'est le cas des syncopes et des lipothymies, qui sont des pertes de connaissance et des malaises intenses ; l'hypoglycémie qui s'accompagne de céphalées, l'hypertension artérielle, les troubles de la marche dus à des problèmes osseux ou articulaires, les troubles de la vision, les phobies et le mal des transports.

Quelles sont les causes des vertiges ?

La cause la plus fréquente est le vertige paroxystique positionnel bénin. C'est un vertige qui survient lors des changements de position de la tête. Il dure quelques secondes et se répète toujours à la même position. Il s'accompagne parfois de nausée et de vomissements. Il est provoqué par un déplacement de particules dans les liquides de l'oreille interne sur des récepteurs situés à la partie arrière de cette oreille. Leur présence sur ces récepteurs les stimule à certaines positions de la tête et déclenche les vertiges.

Il y a aussi les infections et les inflammations de l'oreille interne et des nerfs de l'oreille qu'on appelle respectivement la labyrinthite et la névrite vestibulaire.

Nous avons les tumeurs qui touchent également ces nerfs et donnent des vertiges, les traumatismes qui provoquent des fractures de la partie interne de l'oreille, d'où l'intérêt du port d'un casque.

Nous avons en outre la maladie de Ménière, dont la cause n'est pas encore bien établie mais qui est due à une hyperpression des liquides de l'oreille interne.

Certains médicaments toxiques pour l'oreille provoquent également des vertiges, d'où l'intérêt d'éviter l'automédication. Il y a, pour terminer, les erreurs techniques de la chirurgie de l'oreille.

En temps de chaleur, beaucoup de personnes ont des vertiges. Qu'est-ce qui explique cela ?

La chaleur entraîne une déshydratation. La déshydratation est à l'origine non seulement d'une baisse de la volémie, donc de la perfusion sanguine de l'oreille, mais aussi d'une perte d'électrolytes dont le manque va entraîner des difficultés dans le fonctionnement des nerfs et du cerveau. Ces situations peuvent occasionner des vertiges.

Que faire dans l'immédiat quand on a des vertiges ?

Pendant la crise, il faut garder une position assise ou couchée pour éviter les chutes et consulter un praticien ORL.

Quand est-ce que les vertiges sont inquiétants ?

Tout vertige est inquiétant jusqu'à ce qu'un praticien élimine toute raison de s'en inquiéter.

Peut-on soigner les vertiges ?

Les vertiges se soignent bien, que ce soit dans l'urgence pour soulager le patient ou dans le traitement de sa cause.

Comment se fait la prise en charge ?

La prise en charge peut se faire par plusieurs moyens. Il y a des manœuvres thérapeutiques utilisées dans le vertige paroxystique positionnel bénin, des mesures de rééducation vestibulaire qui amènent le malade à se lever le plus rapidement possible pour favoriser la compensation vestibulaire dans les névrites vestibulaires, des moyens médicamenteux avec plusieurs types de médicaments et enfin la chirurgie. Il faut consulter afin que le praticien ORL puisse poser le diagnostic, vous expliquer ce qui pourrait être la cause et vous proposer un traitement adapté à votre cas.