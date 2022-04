Cote d'Ivoire: Musique mandingue - Cissé amadou, un artiste-chanteur atypique

Cissé Amadou, artiste-chanteur mandingue et atypique veut sortir de l'ombre.

L'artiste-chanteur mandingue, Cissé Amadou est venu le mardi 05 avril 2022 au siège de L'Intelligent d'Abidjan à Cocody-Angré pour faire une démonstration de son savoir-faire musical et il a profité pour dire qu'il est à la cherche d'un producteur. L'artiste-chanteur mandingue, Cissé Amadou dit vouloir exprimer sa passion. Après avoir fait des démonstrations musicales à notre rédaction, suivies des a capella, a déclaré ceci : " Après une aventure au Liberia, en Sierra Leone, Afrique du Sud et en Guinée, je me focalise sur la musique mandingue, ma passion depuis 2006, c'est-à-dire depuis 16 ans.

Je suis un artiste trilingue qui chante en anglais, en français et en malinké, et je dispose de 8 morceaux véhiculant des messages particuliers de la vie en société ". Poursuivant, l'artiste a souligné que dans son répertoire, il y a le titre-phare "Ndiaya mogo" qui signifie, ma bien-aimée en malinké, un titre qui traduit la vie en couple (... ). Cissé dit soutenir dans l'une de ses chansons qu'il existe des femmes dans le foyer conjugale qui attirent les malheurs a contrario, d'autres sont source de bonheur. Son deuxième titre-phare est " l'ignorance de la vie musulmane" dans lequel il explique qu'il existe à notre ère, des femmes mariées qui n'ont pas la maîtrise de la vie de la religion musulmane au foyer et cela leur cause de véritables problèmes. Il lance un appel à tous les adeptes de la musique mandingue et d'autres personnes de le faire sortir de l' ombre pour sa production , et de faire exploser sa carrière musicale comme la diva Aïcha Koné ou le grand Petit Papou.