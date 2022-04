Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Injs - Les inscriptions ont démarré

Les inscriptions pour le test d'aptitude et d'entrée à l'institut national de la jeunesse et des sports (Injs) ont démarré le 11 avril et prendront fin le 1er juin 2022, rapporte un communiqué du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Industrie Sportive.

Ce test concerne le cycle de formation de professeurs de collège option éducation permanente. La durée de la formation est de trois ans et les épreuves écrites se dérouleront le 21 juin 2022.

Pour faire acte de candidature il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus, être titulaire du baccalauréat toutes séries des années 2018, 2019, 2020 ou 2021.

Les frais d'inscription s'élèvent à 30 mille Fcfa. Le coût de la visité médicale est également fixé à 30 mille Fcfa.

Le dossier de candidature est composé de la carte nationale d'identité (plus la photocopie), un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité original, un extrait du casier judiciaire datant de 3 mois, un certificat de visite médicale d'aptitude à la pratique d'activités physiques et sportives délivré par le centre de la médecine du sport de l'Injs, l'attestation de réussite au baccalauréat (plus photocopie), 4 photos d'identité de même tirage et une demande d'inscription imprimée à adresser à monsieur le directeur général de l'Injs.