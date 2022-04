Afrique: Élection au Comité national olympique - Les pertinentes remarques du " Groupe de réflexion pour réinventer l'olympisme ivoirien "

Le Collectif des présidents de fédérations de sports olympiques dénommé " Groupe de réflexion pour réinventer l'olympisme ivoirien " (G2roi) n'aime pas trop la manière dont le bureau sortant veut organiser l'Assemblée générale élective (Age) le 30 avril prochain. Dans une lettre ouverte en fin de semaine dernière, le groupe, déterminé à diriger le mouvement olympique national durant les quatre nouvelles années à venir, a interpellé le général Lassana Palenfo, président sortant du Comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-Civ) et son équipe.

"Toujours fidèle à notre posture de participation responsable et respectueuse de votre personne, cette lettre ouverte se veut une contribution sincère et loyale à la bonne organisation de l'Assemblée générale élective prochaine et au scrutin qui va clôturer votre mandat ", souligne d'entrée le courrier signé des mains du porte-parole, François Xavier Akondé, président de la Fédération ivoirienne de Pentathlon moderne. " Nous prenons acte et saluons la publication solennelle de votre communiqué convoquant le corps électoral olympique à une Assemblée générale le 30 avril 2022. Cependant, nous regrettons que les conditions essentielles et les étapes incontournables de l'organisation d'un scrutin inclusif, transparent et sincère ne soient pas présentes et précisées...", poursuit le porte-parole du G2roi, qui fait particulièrement allusion à la convocation de l'Age, " sans ordre du jour et sans transmission préalable des documents à examiner ".

Le collectif aurait bien voulu qu'une grande rencontre préparatoire se tienne avant le scrutin, avec les présidents de fédérations ivoiriennes de sports olympiques. " Mais rien de tout cela, en dépit de notre requête. Or, cette rencontre aurait été l'occasion au cours de laquelle les tenants et aboutissants, les étapes et les conditions essentielles pour cette assemblée générale soient présentés, discutés dans un esprit d'ouverture, de consensus et de participation responsable ", écrit le porte-parole, M. Akondé. Animé d'une volonté inébranlable de contribuer à l'organisation d'un scrutin apaisé, le G2roi propose la publication urgente par le président sortant d'un communiqué précisant l'ordre du jour de l'assemblée générale élective. Un ordre du jour tel que celui que suit habituellement et normalement une assemblée générale élective d'une association sportive. François Xavier Akondé, président de la Fédération ivoirienne de pentathlon moderne, par ailleurs vice-président de la Confédération africaine de pentathlon moderne et le collectif demandent également la publication urgente d'une décision portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité qui sera chargé de l'organisation de l'assemblée générale élective.