Cote d'Ivoire: Chu de Treichville - L'Ong Arusia au secours des enfants atteints du cancer

Telle "une vagabonde de la charité", l'ONG Arusia s'est encore signalée, le vendredi 8 avril 2022, au Chu de Treichville. C'est avec les bras chargés d'une importante quantité de vivres et non vivres que l' Ong vole au secours des enfants atteints du cancer

Soeur Marceline Ebia, présidente et sa délégation ont investi l'unité d'oncologie dudit établissement sanitaire pour passer du temps avec les enfants atteints du cancer : " Notre action vise à apporter du réconfort aux petits malades, à leurs parents essoufflés par cette épreuve difficile. Arusia qui a entendu vos cris de cœur vient à vous pour ensemble, porter vos espoirs de guérison dans la prière." a déclaré la religieuse. A l'endroit du personnel médical, elle a traduit ses encouragements : "En voyant ses gosses sans défense, affectés par cette maladie, je mesure le poids de votre engagement. C'est un sacerdoce. Que Dieu vous donne la force de toujours sauver ses vies", a-t-elle ajouté. Au nom de l'unité de la cancérologie pédiatrique, Dr Akoun a réceptionné les présents et dit sa gratitude aux donateurs. " Grand merci à l'ONG Arusia pour ce geste qui témoigne de votre engagement pour la bonne cause. Pour les malades mais aussi pour les parents essoufflés moralement, le besoin est si permanent que votre présence est un soulagement." a confié le médecin. Constitués de médicaments, de vêtements, provisions et autres produits de première nécessité, ces dons de Arusia s'inscrivent dans le volet solidarité des objectifs de cette organisation à but non lucrative.