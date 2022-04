Afrique: Préparatifs CHAN 2022 / Algérie - Madjid Bougherra dresse son bilan

Le sélectionneur de l'Equipe Nationale locale d'Algérie, Madjid Bougherra a dressé son bilan au terme des deux matchs amicaux livrés contre le Togo, comptant pour les préparatifs du CHAN 2022.

En stage du 4 au 10 avril dernier, les Fennecs locaux avaient disputé deux rencontres amicales face à leurs homologues Eperviers de la même catégorie. Après une première victoire (1-0), les A' de l'Algérie se sont contentés d'un match nul (0-0) lors de leur seconde sortie.

En dépit de ce résultat, Madjid Bougherra est satisfait de son équipe. " Pas très content du rendement en termes de possession. Après il faut dire qu'on a eu une belle opposition, on remercie le Togo pour ça, on les a vus jouer contre le Bénin, donc je voulais les jouer, une équipe qui avait beaucoup d'envie, dure physiquement, beaucoup de contacts, tactiquement très en place. Ce qui nous a posé des problèmes, c'est de trouver ces espaces entre les lignes et en profondeur, c'est pour cela que j'ai dit que ce test était très bon ", a-t-il déclaré avant de reconnaitre que sa formation avait montré des carences sur le plan offensif. " Notre problème était beaucoup plus sur la face offensive, où il faut vraiment trouver cette cohésion, et les automatismes, ces dernières passes dans la surface, ces mouvements, on a essayé de travailler dessus et on n'a pas réussi à le faire, à cause de cette équipe du Togo très compacte, et bien disciplinée à chaque fois qu'on avait le ballon, c'est très rare de voir une équipe africaine comme ça ", a avoué l'ancien défenseur des Fennecs.