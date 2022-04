Cote d'Ivoire: Promotion de la culture traditionnelle - La 3è édition des Tradi days ouverte

Promouvoir et valoriser les cultures traditionnelles qui ont fait la fierté des peuples, tel est l'objectif des Tradi days ouverts, le mardi 12 avril 2022, à Abidjan, à l'initiative de l'école supérieur d'interprétation et de traduction (Esit). Le thème de cette édition est : " L'art de vivre dans nos civilisations "

Le manager général du groupe intellect Afrique dont fait partie Esit, Alhouceine Sylla a, au nom du président-fondateur remercié les personnalités ayant effectué le déplacement. " Votre présence ici démontre, s'il en était besoin, votre engagement dans le développement harmonieux de l'école ivoirienne et de l'intégration des peuples ", dit-il. Pour lui, les Tradi days sont l'occasion pour les étudiants de montrer leur savoir-faire culturel et leur capacité à épouser la diversité culturelle pour mieux s'ouvrir à l'universalité. " Je veux donc au nom du président fondateur adresser mes vives félicitations à l'ensemble de nos collaborateurs qui ne ménagent aucun effort ni sacrifice chaque année pour rendre cette fête possible et fête ", a poursuivi Alhouceine Sylla. " Sachez qu'ici, vous avez de la bonne graine à votre service et au service des opérateurs économiques de vos pays qui désirent prospecter le marché ivoirien ", a-t-il lancé à l'endroit des diplomates ayant effectué le déplacement.

Faire en sorte que les étudiants soient équilibrés:

Pour le directeur académique, Pr Louis Obou, l'objectif est de magnifier certaines valeurs traditionnelles qui tendent à disparaître du fait du modernisme. " Nous avons voulu communiquer ces choses-là à nos étudiants pour qu'ils soient équilibrés. Et surtout qu'ils ne perdent pas certaines valeurs de nos traditions même s'ils ont le regard rivé vers le modernisme ", a expliqué Pr Obou, soulignant qu'étant donné que le Chef de l'Etat Alassane Ouattara et son gouvernement prônent le vivre ensemble, il est judicieux d'utiliser l'école comme un levier pour communiquer ce vivre ensemble aux étudiants. " Avec toutes les nationalité que nous avons et les groupes ethniques, nous avons voulu que tous puissent participer pour qu'on puisse apprendre les uns des autres ", a-t-il souhaité.

L'innovation cette année, selon le Pr Obou est que plusieurs pays ont prennent part à cette édition à savoir entre autres, l'Algérie, Guinée Equatoriale, Ghana, Sénégal, Maroc et la RDC. " Ils sont venus nous aider à comprendre davantage non seulement nos traditions mais aussi les leurs et voir si les valeurs que nous communiquons à nos étudiants vont dans le sens de ce qui est réellement pratiqué chez eux ", dit-il La présidente du comité d'organisation, Mme Vy Grah Stéphanie, a remercié tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette cérémonie. " Vous avez tous effectué le déplacement pour vous associer à nous afin d'honorer notre engagement de pérenniser ce concept culturel, pédagogique et didactique qu'est Tradi days, mais surtout pour promouvoir des valeurs qui sont liées au développement social de nos peuples ", s'est-elle réjouie. Cette première journée était ponctuée de théâtre, de poèmes, de fresque adayé kessié présentant la fête de l'igname chez les Bron et la danse zaouli