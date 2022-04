Cote d'Ivoire: Civisme et citoyenneté - Des enseignants renforcent leurs capacités

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique à travers sa Direction du Civisme et de la Citoyenneté, a procédé, ce mardi 12 avril 2022, au renforcement des capacités des enseignants en Education au Droit de l'Homme et à la Citoyenneté (EDHC) de tous les ministères sur les notions fondamentales du civisme et de la culture démocratique.

La formation qui s'est déroulée au lycée technique d'Abidjan, a débuté avec une centaine d'enseignants en EDHC du ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. Cette formation dispensée par Georgette Bouah, directrice du Civisme et de la Citoyenneté, a porté sur les principes fondamentaux du Civisme, l'engagement citoyen, la culture démocratique.

Almamy Cissé, Inspecteur général chargé de la qualité au ministère de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage a souligné l'importance de civisme. " Vous les enseignants, devriez faire de sorte que chaque élève, qu'il soit en colère ou non, se comporte comme un citoyen ", a-t-il exhorté. Quant à Mustapha Dally, président de la Coordination nationale des enseignants d'Éducation aux Droits de l'Hommes et la Citoyenneté (CNE-EDHC), il a indiqué que cet atelier de renforcement de capacités vient à point nommé. " Pour former, il faut être soi-même bien formé, c'est pourquoi je remercie le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique pour cette initiative ", s'est-il réjoui. Notons que cet atelier est la première d'une série de formation avec des enseignants de Côte d'Ivoire pour la mise à niveau aux valeurs civiques et citoyennes. La prochaine étape est prévue se tenir à Daloa le jeudi 14 Avril prochain.