Sénégal: Protection des données personnelles - Une plainte en cours contre Cheikh Bakhoum et son équipe de campagne à la CDP

Dans son avis trimestriel n°01-2022, publié ce mardi 12 avril 2022, la Commission de protection des Données Personnelles (CDP), autorité administrative indépendante chargée de vérifier la légalité de la collecte et du traitement des données personnelles des sénégalais, a fait état d'une plainte déposée à son niveau contre l'équipe de campagne de Cheikh Baboukoum, candidat lors des élections locales à la mairie de Grand-Yoff.

Dans ledit avis, les service de Awa Ndiaye, présidente de la CDP, informent que " Mme H. B, domiciliée à Grand-Yoff, a adressé une plainte, pour prospection politique non sollicitée, contre l'équipe de campagne de Monsieur Cheikh BAKHOUM, candidat lors des élections locales à la mairie de Grand-Yoff ".

Conformément au principe du contradictoire, la CDP indique avoir saisi Cheikh Bakhoum, Directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État (ADIE) pour " des explications sur la licéité de la prospection politique non sollicitée dont se plaint Mme H.B ". Le mis en cause semble tarder à donner les explications souhaitées car, informe la CDP, " l'instruction de la plainte est en cours" . À noter, par ailleurs pour ce premier trimestre de l'année 2022, la CDP informe avoir émis 03 appels à la déclaration, reçu 11 plaintes et signalements, ainsi que 01 pétitions et 01 demande d'avis. À noter, par ailleurs que la Commission a traité 84 dossiers dont 64 déclarations et 20 demandes d'autorisation. " A l'issue des deux (02) sessions plénières tenues à la CDP, soixante-quatre(64) récépissés de déclaration et douze (12) autorisations ont été délivrés. Par ailleurs, la Commission a auditionné un responsable de traitement et a décidé de sursoir à l'examen de huit (08) dossiers" , peut-on lire sur le communiqué rendu public.