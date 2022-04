Afrique: Instabilité politique en Afrique - AfricTivistes lance un Mooc exclusivement dédié à la Démocratie, aux Élections et à la Gouvernance sur le continent

" Trois coups d'Etat ont été enregistrés en 2021 dans le continent, de nombreuses crises politiques et une multiplication des restrictions de l'accès à internet et des violations des libertés dans plusieurs pays, y compris ceux, jadis, présentés comme plus avancés démocratiquement ". Voici le résumé fait par la ligue africaine des cyber-activistes et blogueurs pour la démocratie, communément appelée AfricTivistes, sur la situation en Afrique, dans son rapport d'activité 2021-2022.

Cheikh Fall, président de AfricTivistes et ses camarades de l'union des blogueurs et web-activistes du continent et de sa diaspora estiment, qu'il faudrait " la vulgarisation des engagements contenus dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvenance (CADEG) de l'Union Africaine (UA)" .

Ils ont, par conséquent, lancé un Mooc ((Massiv Open Online Courses) (des cours accessibles à tous et gratuitement sur Internet) exclusivement dédié à la Démocratie, aux Élections et à la Gouvernance sur le continent, à travers le programme The CharterProject Africa.