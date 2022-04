Madagascar - Algérie - Promotion de la diplomatie parlementaire

L'ambassadeur d'Algérie à Madagascar, SEM Malek Djaoud a rencontré hier le président du Sénat Herimanana Razafimahefa.

Le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a reçu, hier, le nouvel ambassadeur d'Algérie à Madagascar, SEM Malek Djaoud, dans ses locaux au Palais de verre à Anosikely.

Les deux parties ont passé en revue l'état des relations amicales entre Madagascar et l'Algérie tout en s'engageant ensemble à promouvoir la diplomatie parlementaire en appui à la diplomatie traditionnelle et à la diplomatie économique. " En effet, le président du Sénat malgache est un grand expert dans le domaine de l'économie. Les pistes d'opérations qui peuvent être exploitées par les opérateurs économiques des deux pays, ont ainsi été évoquées dans le cadre de notre discussion ", a exprimé l'ambassadeur algérien, Malek Djaoud. Et lui d'ajouter qu'il est nécessaire de revoir l'aspect des relations de cadre juridique qui lie les deux pays, voire même d'évaluer la possibilité de créer de nouveaux instruments juridiques innovants en appui au développement de nos relations commerciales, économiques et culturelles.

Groupe d'amitié. Pour sa part, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a affirmé que les relations entre les deux pays seraient renforcées si elles s'étaient un peu refroidies ces derniers temps. " Force est de remarquer que l'Algérie est un pays émergent ayant un PIB par habitant de l'ordre de 4 000 USD, contre 500 USD pour Madagascar, grâce à la contribution des secteurs agricole et extractif - à savoir le gaz et le pétrole - dans le développement de son économie nationale.

Ces hydrocarbures sont actuellement très prisées sur le marché international surtout face à ce contexte mondial lié à la crise en Ukraine. Et à très court terme, un groupe d'amitié entre le Sénat malgache et le Sénat algérien sera mis en place afin de promouvoir cette diplomatie parlementaire ", d'après toujours les explications de ce président d'institution. Par ailleurs, les expériences des deux pays en matière d'intégration africaine à travers la Zone de Libre Échange ainsi que les efforts pour la concrétisation de l'Agenda de développement 2063 pour l'Union africaine, ont été évoqués, lors de cette rencontre entre le président du Sénat Herimanana Razafimahefa et l'ambassadeur d'Algérie.