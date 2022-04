Afrique: Conférence-exposition MSGBC Oil, Gas and Power - La deuxième édition prévue en septembre prochain au Cicad de Diamniadio

La deuxième édition de la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas and Power est prévue au mois de septembre 2022 au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad). Organisée par Energy Capital and Power (Ecp), sous l'égide du Ministère du Pétrole et des Énergies, la rencontre est placée sous le patronage de Macky Sall, Président de la République du Sénégal et du Ministère du Pétrole et des Énergies, avec Cos-Petrogaz, Petrosen, Inpg, et la Chambre africaine de l'énergie comme partenaires. Selon un communiqué de presse, le thème retenu cette année est : "Le futur du gaz naturel: l'investissement stratégique et l'élaboration de politiques comme moteur de croissance".

Pour rappel, MSGBC, comme son abrégé l'indique, rassemble les pays de la sous-région que sont la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. D'importants investisseurs étrangers, avec des délégations venant des États-Unis, d'Australie, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient sont attendus à cette rencontre, ainsi que des représentants d'autres pays africains comme le Maroc et la Côte d'Ivoire.

La conférence se tient au moment où les projets gaziers et pétroliers de la sous-région, notamment ceux de Grande Tortue Ahmeyim (Gta) et Sangomar, connaissent des développements très encourageants, dans un contexte historique où le gaz est perçu comme l'énergie de transition par excellence. Elle est organisée en réponse à l'intérêt accru des parties prenantes internationales pour l'investissement, le développement et la réussite en Afrique. Elle vise aussi à renforcer les partenariats régionaux et à stimuler l'investissement, à réunir les parties prenantes régionales et mondiales autour des opportunités africaines et à servir de plateforme de croissance pour le secteur énergétique africain. " Cette deuxième édition du sommet MSGBC Oil, Gas and Power, au moment où son Excellence Monsieur Macky Sall est à la tête de l'Union Africaine, est une bonne occasion pour nous de discuter de manière approfondie sur les questions de transition énergétique

équitable, durable et adaptée aux besoins de l'Afrique, pour son développement. Nous avons la chance qu'elle se tienne avant le sommet de la COP 27 prévu au Caire en novembre 2022 ce qui nous permet d'harmoniser nos positions et de parler d'une seule voix pour l'Afrique à cette rencontre cruciale ", a dit Aïssatou Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal. La conférence-exposition MSGBC Oil, Gas and Power 2022 réunira toute la chaîne de valeur de l'énergie dans un même endroit, constituant ainsi l'un des plus importants rassemblements sur le continent dans ce domaine. " Elle compte défendre l'avenir énergétique des pays de la région MSGBC en particulier et africains en général et se concentrer sur l'investissement, l'accès à la technologie et les partenariats régionaux - en favorisant une transition énergétique basée sur le gaz, vers un approvisionnement sûr et abordable pour tous ", a déclaré Nj Ayuk, Président de la Chambre Africaine de l'Énergie.