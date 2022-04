Afrique: Banque arabe pour le développement économique en Afrique - Le Conseil des gouverneurs autorise une augmentation de 376% du capital

Par résolution du Conseil des gouverneurs en date du 7 avril 2022, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) a annoncé́ une augmentation de son capital autorisé de 376 %, passant de 4,2 milliards USD à 20 milliards Usd. Cette augmentation historique du capital a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des actionnaires souverains de la banque - membres de la Ligue des États arabes.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle structure du capital sera constituée un capital autorisé total de 20 milliards USD, dont 10 milliards USD sont souscrits et 5 milliards USD versés. Cette augmentation, ajoute la même source, place la base de fonds propres et la structure globale du capital de la banque au même niveau que d'autres banques multilatérales de développement très bien notées. La banque est notée Aa2 avec des perspectives positives par Moody's Investors Service et c'est la première fois que le capital exigible est introduit dans sa structure de capital depuis sa création il y a 48 ans.

"La banque est un catalyseur important de la coopération arabo-africaine en finançant des projets de développement prioritaires, en facilitant le commerce et en fournissant une assistance technique. Nous restons déterminés à répondre à tous ses besoins en capital, afin qu'elle puisse continuer à atteindre les nobles objectifs pour lesquels elle a été créée ", a déclaré Dr. Fahad Abdullah Aldossari, président du Conseil d'administration.

" Au cours des 48 années qui se sont écoulées depuis sa création, la Badea a financé plus de 730 projets et fourni plus de 890 subventions d'assistance technique dans 44 pays d'Afrique subsaharienne qui ont souvent du mal à attirer des financements compétitifs. Tout cela a été réalisé en utilisant uniquement des fonds propres, et la banque n'a jamais eu besoin d'emprunter sur les marchés - grâce à ce soutien exceptionnel de nos actionnaires.

L'augmentation du capital d'aujourd'hui est un témoignage clair de cet héritage continu de soutien inébranlable des actionnaires par le biais d'injections de capital en espèces ainsi que de capital exigible. ", a ajouté Sidi Ould Tah, Directeur général de la Badea. La Badea est une institution financière multilatérale dont le siège est à Khartoum, en République du Soudan. La Banque détenue par 18 États souverains, membres de la Ligue des États arabes a été créée le 18 février 1974 et a commencé ses opérations en mars 1975 en fournissant un financement et une assistance technique pour le développement économique exclusivement en Afrique subsaharienne.