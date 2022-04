Congo-Brazzaville: Des responsables des établissements scolaires initiés à la gestion informatisée du traitement des résultats

La session de renforcement des capacités en gestion informatisée des résultats scolaires via le logiciel E-School que développe Cybermatic Group, organisé le 12 avril au collège Jean-Félix-Tchicaya de Pointe-Noire, a permis aux responsables des établissements scolaires de se familiariser avec cet outil informatique et ses fonctionnalités.

Au service de l'école congolaise depuis des années via le portail internet E-School, Cybematic Group, partenaire de la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Pointe-Noire, a initié l'atelier afin de permettre aux intervenants du système éducatif d'être en phase avec l'évolution technologique actuelle dans le domaine de l'enseignement et ses enjeux. "Le moment est arrivé pour nous de nous arrimer au rythme de la mondialisation. Ce séminaire de renforcement des capacités sur la gestion informatisée des résultats scolaires nous en donne l'occasion. Tous, sommes tenus à s'accommoder au système informatique", a dit Joachim Tchicaya Ngoma, inspecteur coordonnateur des lycées zone 4 Kouilou-Pointe-Noire, réprésentant le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Pointe-Noire.

Ainsi, les inspecteurs coordonnateurs, les inspecteurs chargés des activités pédagogiques, les promoteurs et chefs d'établissements publics et privés, les responsables des organisations de l'enseignement privé: la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo et l'Union congolaise des promoteurs des écoles privées, ont pris part à ce séminaire animé par Jessy Lair Amona Nkolo, de Cybermatic Group. A travers des présentations magistrales et pratiques, l'orateur a présenté le logiciel E-School, un logiciel de gestion scolaire simplifié dédié aux élèves, parents d'élèves, personnel enseignant.

Il a aussi des fonctionnalités pour la comptabilité, la paie, la gestion des notes, les bulletins de notes et les statistiques. "E-School, qui travaille avec Airtel money pour la sécurisation des opérations monétaires, s'adapte facilement à tout le système de l'enseignement du primaire au supérieur. Il comprend trois cent soixante modules. Son écran d'accueil en possède soixante-dix", a-t-il dit. "E-School propose des solutions de gestion de l'école congolaise et répond à ses attentes, notamment dans la maîtrise des effectifs scolaires, du fichier du personnel administratif et pédagogique, dans la production et transmission en temps réel des documents de la scolarité", a expliqué Jessy Lair Amona Nkolo.

Au cours de ce séminaire, des exercices pratiques ont été faits en ateliers et en plénières concernant la saisie des notes, la mise à jour des moyennes, l'impression des résultats scolaires (classement des élèves, liste des admis...), l'impression des statistiques des résultats scolaires, l'analyse des résultats, l'impression des relevés de notes et bulletin de notes...

Signalons que Cybematic Group va à brève échéance équiper les établissements scolaires partenaires en tablettes et cartables numériques pour permettre aux élèves de suivre, entre autres, les enseignements à distance.