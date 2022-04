Congo-Brazzaville: Landry Matete " Balo " champion d'Afrique zone 3

Le pugiliste congolais, Landry Matete Kankonde "Balo", a remporté son premier titre africain des lourds légers du championnat d'Afrique de la zone 3 à l'issue du tournoi organisé à Kinshasa.

Quadruple champion du Congo, Landry Matete Kankonde " Balo " est devenu, le 8 avril à Kinshasa, le champion d'Afrique de boxe de la zone 3 chez les messieurs de 86 Kg. En finale de cette catégorie, il a terrassé le Congolais de Brazzaville Mouaka Moukala par TKO dès la première minute du combat. Juste aux premiers contacts, le capitaine des Léopards boxe qui se fait appeler " The Punicher ", " l'attaquant du ciel ", " Balo ", " Mobundi Molongi " ou encore " Massasi na maboko " a assené à son adversaire deux directs qui l'ont mis au sol pour ne plus reprendre le combat. Avant de terrasser son adversaire brazzavillois, il a précédemment dominé le Mauricien Emmanuel Antalika. Landry Matete Kankonde s'adjuge donc la médaille d'or de la zone 3 du sport en Afrique, son premier titre international après ses quatre sacres nationaux chez les mi-lourds et les lourds légers, et les trois titres d'affilée de champion de la ville de Kinshasa.

" C'est un plaisir pour moi, vu que la saison dernière, j'avais décroché la médaille de bronze et je n'étais pas du tout satisfait. Je m'étais fixé des objectifs pour cette saison parmi lesquels gagner la médaille d'or à ce championnat d'Afrique de la zone 3 qui se déroulait une deuxième fois à Kinshasa. Et la charge de capitaine de l'équipe nationale, les Léopards, pesant sur mes épaules, je devrais offrir un joli cadeau au pays. C'est donc cette médaille d'or gagnée de la plus belle de manière, un KO en onze secondes. Cela a fait plaisir à tout le monde et je suis fier de moi. La prochaine étape, c'est le championnat d'Afrique, afin de faire encore mieux ", a confié le champion en exclusivité au quotidien " Le Courrier de Kinshasa ".

Dans d'autres finales disputées le même jour, l'on note la défaite chez les dames de 63 kg de Raissa Djofa de la République démocratique du Congo (RDC) face à Theresia Wanjiru du Kenya, la victoire chez les dames de 75 kg de Mave Kyangebeni de la RDC sur Elisabeth Akinyi du Kenya, le succès de Kanjinga de la RDC sur sa compatriote Fila Eyenga chez les dames de 82 kg, et celle de Wayala Nsimba de la RDC sur Francel Moussiesse du Congo Brazzaville chez les messieurs 48 kg.

Kalombo Bakora de la RDC s'est incliné en finale des messieurs de 51 kg devant David Karanja du Kenya, et Kitangila wa Kitangila a été battu par Alain Sangue du Cameroun chez les 60 kg. Et chez les hommes de 63.5 kg, Louis Colin Louis de l'Île Maurice s'est imposé face à Ater Odhiambo du Kenya. Steve Kulenguluka de la RDC a gagné la médaille d'or chez les hommes de 71 kg après sa victoire sur Mengue Ayissi du Cameroun.